В Пермском крае загорелась кровля производственного здания

До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались пять человек
До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались пять человек

Вечером 6 октября в поселке Прикамских (Пермский край) загорелась кровля здания компании «Чайковский пластик». Видео с места событий и сообщения о пожаре начали публиковать местные жители в соцсетях.

«Сообщение о пожаре на улице Солнечная в поселке Прикамских поступило в 19:30. По прибытии к месту вызова происходило горение кровли компании. Предварительная площадь пожара составляет 100 квадратных метров, пожар локализован», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным ведомства, к прибытию спасателей из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Пострадавших нет.

Причиной пожара могла стать неисправность вентиляции производственного здания, а также возможные недостатки конструкции, изготовления или монтажа оборудования. Специалисты проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства происшествия и точную причину возгорания. Дознаватели МЧС продолжают работу на месте происшествия, чтобы выяснить детали инцидента.

