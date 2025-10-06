В Пермском крае загорелась кровля производственного здания

Вечером 6 октября в поселке Прикамских (Пермский край) загорелась кровля здания компании «Чайковский пластик». Видео с места событий и сообщения о пожаре начали публиковать местные жители в соцсетях.
«Сообщение о пожаре на улице Солнечная в поселке Прикамских поступило в 19:30. По прибытии к месту вызова происходило горение кровли компании. Предварительная площадь пожара составляет 100 квадратных метров, пожар локализован», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным ведомства, к прибытию спасателей из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Пострадавших нет.
Причиной пожара могла стать неисправность вентиляции производственного здания, а также возможные недостатки конструкции, изготовления или монтажа оборудования. Специалисты проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства происшествия и точную причину возгорания. Дознаватели МЧС продолжают работу на месте происшествия, чтобы выяснить детали инцидента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.