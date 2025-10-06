Число отдыхающих в санаториях Пермского края снизилось

Санатории Пермского края за лето 2025 года приняли 49 тысяч гостей, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на снижение числа отдыхающих, регион сохранил шестое место среди российских субъектов по этому показателю. Об этом сообщили аналитики сервиса «Санатории России».
«Количество отдыхающих в санаториях Пермского края этим летом уменьшилось на 3%. Тем не менее, санатории края занимают шестое место среди регионов России по количеству отдыхающих, а также второе место среди регионов Приволжского федерального округа», — сообщает «Коммерсант Прикамье».
Отмечается, что доходы санаториев региона составили 1,7 млн рублей. Это на 13% выше по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают рост выручки с увеличением средней стоимости путевок и расширением спектра предлагаемых услуг.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.