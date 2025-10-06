06 октября 2025

Число отдыхающих в санаториях Пермского края снизилось

Санатории Прикамья за лето 2025 года приняли 49 тысяч гостей
Санатории Прикамья занимают шестое место среди регионов России по количеству отдыхающих
Санатории Прикамья занимают шестое место среди регионов России по количеству отдыхающих Фото:

Санатории Пермского края за лето 2025 года приняли 49 тысяч гостей, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на снижение числа отдыхающих, регион сохранил шестое место среди российских субъектов по этому показателю. Об этом сообщили аналитики сервиса «Санатории России».

«Количество отдыхающих в санаториях Пермского края этим летом уменьшилось на 3%. Тем не менее, санатории края занимают шестое место среди регионов России по количеству отдыхающих, а также второе место среди регионов Приволжского федерального округа», — сообщает «Коммерсант Прикамье».

Отмечается, что доходы санаториев региона составили 1,7 млн рублей. Это на 13% выше по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают рост выручки с увеличением средней стоимости путевок и расширением спектра предлагаемых услуг.

