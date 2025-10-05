Топовый пермский рыбак рассказал, когда и где лучше всего ловить налима

С наступлением прохладной осенней погоды в пермских реках проснулся налим. Рыбаки буквально начинают за ним охоту и стараются выловить эту хищную рыбу. Один из самых известных пермских рыбаков и владелец паблика о рыбалке «Банда РПК» в соцсети «ВКонтакте» Рафаэль Рахматуллин рассказал в беседе с URA.RU, где лучше всего ловить налима, в какие часы он активнее всего клюет и какую приманку нужно с собой брать.
Где ловить налима
Мнение рыбаков о лучшем месте для ловли налима несколько расходятся. Его можно поймать в самой яме, на выходе из нее и на мели, где он будет охотиться. «Тут мнения расходятся, но я считаю, что все же лучше его ловить на выходе с ямы. Лучше всего поискать такую яму недалеко от берега, и чтобы выход из нее был влево или вправо от берега, тогда это будет идеальный вариант», — отметил Рафаэль.
Когда ловить налима
Активность налима начинается с наступлением сумерек. В это время у него наиболее активная фаза. Он продолжает клевать еще час-два после наступления темноты. Еще небольшая активность может быть посреди ночи и перед рассветом. «Но лучше всего, конечно, ловить налима вечером, когда темнеет», — рассказал рыбак.
На что ловить налима
Налим — это хищник из семейства тресковых. «Лучше всего налим клюет на червя, креветку или тюльку. Также можно сделать „бутерброд“ из этих приманок и ловить хищника на все сразу», — поделился лайфхаком пермяк.
