Из Перми в Москву отправят пять уникальных плавучих причалов

Пермская судоверфь завершила производство и спустила на воду очередную партию из пяти остановочных комплексов Ecostation, предназначенных для эксплуатации на Москве-реке. Эти инновационные конструкции совмещают функции плавучих причалов и зарядных станций для электрического речного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.
«Еще пять уникальных остановочных комплексов Ecostation изготовлены на Пермской судоверфи и будут отправлены в столицу. Плавучий причал не имеет аналогов в мире. Очередную партию комплексов произвели в этом году, а в начале октября спустили на воду», — говорится в сообщении пресс-службы.
Каждый из комплексов будет дооснащен в Москве. На них установят стеклянные навесы и смонтируют электрические системы. Ecostation используются для комфортной посадки и высадки пассажиров, а также для ожидания речных маршрутов в благоустроенной зоне. Комплексы также предназначены для зарядки речного электротранспорта на Москве-реке.
Производство Ecostation началось на судоверфи в Перми в 2023 году. Всего предприятие выпускает два типа остановок: Ecostation D10 — на 42 посадочных места и Ecostation D16 — на 82 места. Ранее судоверфь уже изготовила и отправила в Москву 19 таких комплексов.
Для организации серийного выпуска столь технологичных объектов судоверфь прошла масштабную модернизацию. В рамках обновления было установлено 40 единиц современного оборудования, включая лазерные и плазменные станки, тандемные листогибы, мостовые краны, вальцы и сварочные комплексы. Благодаря этим изменениям предприятие планирует ежегодно выпускать до 13 остановочных комплексов. Заказчиками выступают правительства Москвы, Пермского края и других российских регионов, заинтересованных в развитии речной инфраструктуры.
Возобновление работы Пермской судоверфи стало возможным благодаря инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. В 2021 году имущественный комплекс завода приобрел «Фонд развития Пермского края». После этого к развитию предприятия был привлечен стратегический инвестор — компания «Эмпериум» (входит в АФК «Система»).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.