06 октября 2025

Пермские рыбаки открыли сезон ловли налима

Пермяки массово начали вылавливать налима
Пермяки массово начали вылавливать налима Фото:

Рыбаки из Пермского края начали ловить в реках налима. Эта рыба спала все лето и проснулась только тогда, когда температура воды стала комфортно низкой для нее. Своими трофеями пермяки делятся в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«Ловил 2 октября в районе ГЭС. Поймал на креветку», — написал в сообществе Расим Рамазанов. «Ну что, товарищи бандиты, с открытием сезона! Ловил налима ниже ГЭС на креветку», — поделился Антон Антонов.

Роман Дорошкевичус рассказал, что поймал налима на тюльку. «Вот и открыл сезон по „камуфляжному“», — с радостью поделился он. Другие пермяки отметили, что налим активно клюет в практически в любом месте на Каме. Ранее топовый пермский рыбак Рафаэль Рахматуллин рассказал, какую приманку лучше использовать для этой рыбы и в какое время у налима пик клева.

