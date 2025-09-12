Более ста депутатов во Франции подписали проект об импичменте Макрона

Более ста депутатов Франции подписали проект об импичменте президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщила лидер парламентской фракции партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано. По ее словам, инициативу поддержали 104 парламентария из различных оппозиционных фракций.
«Исторический момент! После успеха народных манифестаций 10 сентября 104 парламентария… подписали предложение по отрешению от власти президента республики. <…> Макрон должен уйти в отставку», — написала Пано в соцсети X.
Решение связано с массовыми протестами и недовольством граждан действиями правительства. Проект резолюции о запуске процедуры отрешения главы государства уже внесен в Национальное собрание.
Согласно регламенту, решение о рассмотрении инициативы принимает бюро Национального собрания, затем ее должна одобрить комиссия по законодательству. После этого резолюция проходит голосование в обеих палатах парламента: для отстранения президента требуется поддержка 617 из 925 парламентариев. Ранее, в 2024 году, похожая инициатива не была поддержана комиссией Нацсобрания. Сейчас попытка импичмента совпала с серией протестов по всей Франции против бюджетных сокращений и социальных реформ.
