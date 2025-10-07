Вертолет санавиации упал на шоссе в США, есть пострадавшие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В США потерпел крушение вертолет санавиации
В США потерпел крушение вертолет санавиации Фото:

В Калифорнии санитарный вертолет упал на трассу. Об этом сообщают американский издания. По предварительным данным, как минимум трое людей получили тяжелые ранения. Инцидент произошел в Сакраменто — столице штата.

«Медицинский вертолет REACH потерпел крушение вскоре после 19:00 на восточном шоссе 50 в районе 59-й улицы. <...> На борту находились три члена экипажа, все они были доставлены в местные больницы с тяжелыми травмами», — пишет CBS News. Пока неизвестно, следовал ли вертолет в больницу или из нее.

Со слов капитана пожарной службы Сакраменто Джастина Сильвии, двое членов экипажа находились на проезжей части, а одного из них придавило вертолетом к моменту прибытия первых пожарных расчетов. Капитан пожарной команды вместе с очевидцами смогли приподнять вертолет и освободить зажатого человека. Причины происхождения аварии устанавливаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Калифорнии санитарный вертолет упал на трассу. Об этом сообщают американский издания. По предварительным данным, как минимум трое людей получили тяжелые ранения. Инцидент произошел в Сакраменто — столице штата. «Медицинский вертолет REACH потерпел крушение вскоре после 19:00 на восточном шоссе 50 в районе 59-й улицы. <...> На борту находились три члена экипажа, все они были доставлены в местные больницы с тяжелыми травмами», — пишет CBS News. Пока неизвестно, следовал ли вертолет в больницу или из нее. Со слов капитана пожарной службы Сакраменто Джастина Сильвии, двое членов экипажа находились на проезжей части, а одного из них придавило вертолетом к моменту прибытия первых пожарных расчетов. Капитан пожарной команды вместе с очевидцами смогли приподнять вертолет и освободить зажатого человека. Причины происхождения аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...