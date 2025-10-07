В Калифорнии санитарный вертолет упал на трассу. Об этом сообщают американский издания. По предварительным данным, как минимум трое людей получили тяжелые ранения. Инцидент произошел в Сакраменто — столице штата.
«Медицинский вертолет REACH потерпел крушение вскоре после 19:00 на восточном шоссе 50 в районе 59-й улицы. <...> На борту находились три члена экипажа, все они были доставлены в местные больницы с тяжелыми травмами», — пишет CBS News. Пока неизвестно, следовал ли вертолет в больницу или из нее.
Со слов капитана пожарной службы Сакраменто Джастина Сильвии, двое членов экипажа находились на проезжей части, а одного из них придавило вертолетом к моменту прибытия первых пожарных расчетов. Капитан пожарной команды вместе с очевидцами смогли приподнять вертолет и освободить зажатого человека. Причины происхождения аварии устанавливаются.
