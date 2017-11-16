Перед приездом Путина губернатор Кобылкин раскрыл козыри

13:18 16 ноября 2017 1

Дмитрий Кобылкин выступил с ежегодным докладом о положении дел в регионе Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин выступил с посланием ямальцам на 2018 год. Мысль об уникальности Ямала, его стратегической роли в федеральной и международной политике России, грядущем стремительном и высокотехнологичном развитии арктических территорий красной нитью прошла через весь ежегодный доклад. Документ уже оценили эксперты «URA.RU», увидевшие в Кобылкине ретранслятора новой федеральной и международной политики России.

Послушать, какие задачи губернатор ставит перед властью региона, собрались представители всех ямальских ведомств — общественники, бизнесмены, представители ТЭКа. На доклад Кобылкина приехали и депутаты Тюменской областной думы. В том числе и председатель Думы Сергей Корепанов.

«За последние 7 лет наш округ и страна в целом прошли значительный путь по укреплению лидерства в Арктике, — начал свой ежегодный доклад губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Эти позитивные перемены стали возможны благодаря комплексной государственной политике в Арктике, реализуемой под руководством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина».

Основные точки роста Ямала сегодня — это Северный морской путь и завод по производству сжиженного газа «Ямал-СПГ». Совместно эти проекты способны в корне изменить позиции России на международном газовом рынке.

Кобылкин подчеркнул, что сейчас объемы перевозки по северным морям уже превысили пиковые показатели советского периода, что можно трактовать как успешную реанимацию этого транспортного коридора. До 2035 года эксперты прогнозируют увеличение потока грузоперевозок по Севморпути в десятки раз.

Власти России делают особую ставку на арктические порты Ямала Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Ямал становится российским центром по производству сжиженного природного газа — конкурентным участником мирового рынка. Завод „Ямал-СПГ“ — крупнейший в России в сфере газовой энергетики. В ближайших планах — строительство второго завода „Арктик-СПГ-2“ на полуострове Гыдан», — отметил Дмитрий Кобылкин.

Следующий шаг в амбициозном федеральном проекте — развитие наземной транспортной инфраструктуры и превращение Ямала в крупнейший логистический узел в Арктике. Воплотить эту идею позволит Северный широтный ход (железнодорожная магистраль, которая свяжет Арктику со Свердловской железной дорогой) и строительство линии Сабетта — Бованенково.

«В конце октября на федеральном уровне принято историческое решение о строительстве железнодорожной магистрали Надым — Салехард. Мы долго шли к этому. Итоговую концессионную схему правительство России должно утвердить в ближайшие месяцы. Мы приступаем к проектированию и затем переходим к строительству», — сказал губернатор.

Кобылкин отдельно оценил роль собственной внешней политики, проводимой правительством Ямала как внутри федерации, так и на международном уровне:

Потенциал «Ямал-СПГ» способен кардинально изменить мировой рынок сжиженного природного газа Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Например, в Южной Корее для строительства ледоколов возвели новую производственную линию. В России растут объёмы заказов промышленной продукции, создаются новые рабочие места. Сегодня на ямальские проекты работает свыше тысячи предприятий из 60 регионов страны. В перспективе мы увеличим свой вклад в выполнение поставленной главой государства задачи по расширению импортозамещения».

Стратегическая роль Ямала в судьбе государства, по мнению Дмитрия Кобылкина, неизбежно скажется на качестве жизни местных жителей. В бюджете на 2018 год сохранены все социальные обязательства округа. Региональный материнский капитал, выдаваемый за рождение третьего ребенка, продлен.

Нововведение — единовременное пособие для врачей наиболее дефицитных специальностей городских больниц в размере 1 миллиона рублей.

Одновременно с инвестициями в экономику правительство Кобылкина продолжает инвестировать в людей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Считаю, будет правильным, и, уверен, молодёжь меня поддержит в том, чтобы 2018 год назвать годом социальной ответственности. Без неё, без уважения к традиционным и семейным ценностям, к человеку, друг другу, соседям, родной земле невозможно гармоничное будущее» — этот тезис Кобылкина зал встретил аплодисментами.

Губернатор дал поручение департаменту экономики разработать программу социально-экономического развития Ямала до 2030 года с учетом всех новых реалий и потенциала. Также в рамках Года социальной ответственности губернатор поставил задачу всем главам муниципалитетов скорректировать планы развития в соответствии с пожеланиями населения. При этом намекнул, что ставку следует сделать на идеи молодежи.

Дмитрий Кобылкин напомнил, что Россия продолжает жить в условиях колоссального международного давления, агрессии со стороны политических противников, и также отметил, что 2018-й — важный и ответственный год для всей страны. Ямалу в нем предстоит выбрать нового президента России.

«Сможем ли мы сохранить и приумножить существующие темпы развития? Многое будет зависеть от того, кто поведет нас вперед. Сделать выбор предстоит каждому. В этом — наша ответственность за надежды и планы перед подрастающим поколением, перед семьей, перед страной», — закончил свое выступление губернатор ЯНАО.

Основная мысль доклада Дмитрия Кобылкина — ямальские мегапроекты позволят развиваться не только Ямалу, но и всей России, а также многим странам-партнерам Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава фонда «Региональная политика», кандидат юридических наук, Павел Манченко, считает, что на сегодняшний день из трех глав субъектов «тюменской матрешки» именно Дмитрий Кобылкин наделен привилегией публично заниматься стратегическими федеральными проектами. При этом политолог отмечает, что пальму первенства в этом вопросе глава Ямала перенял не у своего предшественника, Юрия Неелова, а у экс-губернатора Югры Александра Филипенко.

Как объясняет эксперт, еще 10 лет назад именно ХМАО в Тюменской области был основным генератором крупных федеральных и международных историй. Среди них масштабные проекты «Урал промышленный — Урал полярный», Северный широтный ход от Урала до Томска, нашумевший «Полярный кварц» и другие.

По мнению политолога Александра Безделова, акценты, которые расставляет Дмитрий Кобылкин, — это козыри Ямала.

«Это регион, где добываются нефть и газ. Это регион базирования „Газпрома“ — одного из сильнейших инструментов внешнеполитического влияния России. Необходимо помнить, что скоро состоится визит президента на Ямал (по неофициальным данным, Владимир Путин посетит церемонию открытия „Ямал-СПГ“ — ред.). Это событие также поднимет в глазах жителей региона степень их значимости для страны. Послание построено на исключительности Ямала. И это правильный подход. Не каждый регион играет такую стратегическую роль для страны», — резюмирует эксперт-политолог.