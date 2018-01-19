Тюменская семья живет на автомойке, но отказывается от помощи

Тюменская семья, которая более месяца жила в машине с двухлетним ребенком, отказывается от всяческой помощи социальных служб и правозащитников. Последние не могут понять причину отказов, но не готовы «причинять добро насильно».
История тюменцев прогремела на всю страну в новогодние праздники. Муж с женой и с двухлетним ребенком более месяца проживали в машине Mazda, поскольку покинули арендованную квартиру, когда глава семейства Давид Бердзинишвили потерял работу. После того, как информация о бездомной тюменской семье облетела соцсети и сайты, к Давиду и Татьяне (так зовут супругу) с предложением помощи обратились представители социальных служб и неравнодушные тюменцы. Например, предприниматель Алексей Спинов предложил Давиду работу на автомойке и временное проживание здесь же, на втором этаже. Давид и Татьяна с радостью откликнулись на это предложение: «Давиду дали работу и жилье, у нас все наладилось, — рассказала Татьяна „URA.RU“. — Комната на втором этаже, готовим на плитке и стараемся создать уют». Воды в комнате нет, поэтому Давид приносит ее с первого этажа. Как пояснила Татьяна, в ближайшее время они собираются оформить медкарту двухлетнего сына Александра, чтобы устроить его в детский сад. После того, как удастся определить сына, Татьяна будет искать работу.
Татьяна не очень хочет общаться сегодня с прессой. После «PR-кампании», которая «свалилась» на головы членов семьи, в социальных сетях им неоднократно писали, что они мошенники, обвиняли в желании получить деньги, вызвать жалость. «Снять общагу за 8 тысяч несложно, 3 дня потаксовать, занять, микрозайм взять. У нас можно про полстраны такое снять, взрослые люди, работать надо!.. Продал бы машину, на автобусе поездили бы. И хватило бы и на то, чтобы квартиру снять, и на одежду, и на еду», — возмущались горожане в пабликах.
«Складывается впечатление, что они специально строят из себя „бедных овечек“, чтобы им квартиру на халяву дали… Бензин нынче дорог — итого, выходит, накапало там гораздо больше, чем нужно семье на съем и еду. Он же не дровами машину топил», — писали читатели паблика «ЧС Тюмень». В комментариях горожане неоднократно задавались вопросом, почему двухгодовалого малыша не отбирают органы опеки.
На вопрос корреспондента «URA.RU», что же заставило молодых тюменцев проживать в машине, тем самым подвергая опасности жизнь маленького сына (температура ночью в начале января опускалась ниже 15 градусов, а машина была сломана), Татьяна ответила, что им просто было некуда пойти и не к кому обратиться за помощью. В ходе разговора выяснилось, что глава семьи был прописан в Тюмени, на улице Избышева, по адресу своей мамы, там же прописан и двухлетний сын.
«Мы не можем там жить, свекровь — хорошая женщина, но ей около 70 лет и ей нужен покой. А ребенок не позволит пожилому человеку спокойно жить», — комментирует ситуацию Татьяна.
У самой Татьяны прописки нет, поскольку воспитывалась она в интернате, куда ее определила собственная мама еще в 90-х годах. Однако родительских прав женщина не была лишена, поэтому после окончания интерната Татьяна должна была вернуться домой. Но мать выписала ее из квартиры «в никуда», пояснила Татьяна. Давид Бердзинишвили сегодня стоит в очереди на получение жилья как малоимущий, кроме того, он имеет ряд льгот как ветеран боевых действий. Своей очереди на жилье он ждет уже пять лет, в настоящее время находится в ней под номером 45.
Как прокомментировала ситуацию тюменский правозащитница Екатерина Браун, маловероятно, чтобы бурная реакция общественности могла ускорить получение жилья Давидом. А вот проживание ребенка в ненадлежащих условиях может заинтересовать социальные службы города в части ограничения родительских прав и изъятия ребенка из семьи, чтобы обеспечить ему безопасное существование. Пресс-секретарь департамента социального развития Тюменской области Лариса Спицына сообщила «URA.RU», что социальные службы могут отобрать ребенка у семьи только в случае угрозы для его жизни. За шесть последних лет таких ситуаций в регионе не возникало. «В приоритете — сохранить семью и помочь ей, а не разрушить», — пояснила она.
Спицына рассказала, что 2 января она попыталась связаться с Татьяной через социальную сеть «ВКонтакте». Женщина ответила, что помощь им не нужна. Центр «Семья» также предложил Татьяне разместиться на своей территории. По нормативам места в кризисном центре предоставляются только матери и ребенку, поэтому поселить Давида в «Семье» не смогли. Татьяна отвергла и этот вариант. От юридической консультации тюменцы также отказались — по словам пресс-секретаря, подъехать к специалисту им помешала поломка машины. По информации департамента соцзащиты, специалисты связались с матерью Татьяны, которая живет в Упоровском районе. Она выразила готовность принять дочь с внуком в своем жилье. Но Татьяна и на это предложение ответила отказом, сообщив, что она не может общаться с матерью.
Председатель общественного совета при департаменте соцразвития Тюменской области Екатерина Фролова пояснила «URA.RU», что она общалась с семьей и предлагала различные варианты поддержки, однако на настоящий момент на все предложения общественники получают отказ: «Молодые люди беспокоились, что им придется развестись, якобы к этому их будут подталкивать на беседах с юристами, мы гарантировали свое присутствие либо участие СМИ, чтобы на Татьяну и Давида не оказывали давление. Тем не менее от встреч с юристами и психологами семья тоже отказалась». Как пояснила Фролова, у семьи есть вариант решить жилищный вопрос — получение материнского капитала.
«Александр — второй ребенок Татьяны, первый проживает с бывшим супругом, — пояснил председатель общественного совета, — поэтому Татьяна могла бы получить маткапитал и попытаться решить квартирный вопрос». Однако пока попытки помочь семье остаются без ответа тех, кому вроде действительно должна требоваться помощь.
Отметим, что молодые люди отказались проживать и в доме, который предложила им тюменка Лариса Р., когда узнала, что молодая семья находится в бедственном положении: «Я предложила им жить временно в нашем доме в Каменке (поселок в 18 км от Тюмени) бесплатно, лишь оплачивать коммунальные услуги, которые составляют небольшую сумму, — пояснила Лариса. — Но Давид ответил отказом, пояснив, что машина сломалась и ездить из Каменки в Тюмень далеко. Больше на связь они не выходили».
Сегодня семья Бердзинишвили проживает на втором этаже автомойки и пока ее все устраивает. «URA.RU» продолжает следить за тем, как будет развиваться история семьи.