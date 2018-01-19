Тюменская семья живет на автомойке, но отказывается от помощи

14:41 19 января 2018 0

Пока молодая семья проживает на втором этаже автомойки Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменская семья, которая более месяца жила в машине с двухлетним ребенком, отказывается от всяческой помощи социальных служб и правозащитников. Последние не могут понять причину отказов, но не готовы «причинять добро насильно».

История тюменцев прогремела на всю страну в новогодние праздники. Муж с женой и с двухлетним ребенком более месяца проживали в машине Mazda, поскольку покинули арендованную квартиру, когда глава семейства Давид Бердзинишвили потерял работу. После того, как информация о бездомной тюменской семье облетела соцсети и сайты, к Давиду и Татьяне (так зовут супругу) с предложением помощи обратились представители социальных служб и неравнодушные тюменцы. Например, предприниматель Алексей Спинов предложил Давиду работу на автомойке и временное проживание здесь же, на втором этаже. Давид и Татьяна с радостью откликнулись на это предложение: «Давиду дали работу и жилье, у нас все наладилось, — рассказала Татьяна „URA.RU“. — Комната на втором этаже, готовим на плитке и стараемся создать уют». Воды в комнате нет, поэтому Давид приносит ее с первого этажа. Как пояснила Татьяна, в ближайшее время они собираются оформить медкарту двухлетнего сына Александра, чтобы устроить его в детский сад. После того, как удастся определить сына, Татьяна будет искать работу.

С прессой семья общается неохотно — слишком много негатива было в ее адрес Скрин с сюжета на телеканале «Тюменской время»

Татьяна не очень хочет общаться сегодня с прессой. После «PR-кампании», которая «свалилась» на головы членов семьи, в социальных сетях им неоднократно писали, что они мошенники, обвиняли в желании получить деньги, вызвать жалость. «Снять общагу за 8 тысяч несложно, 3 дня потаксовать, занять, микрозайм взять. У нас можно про полстраны такое снять, взрослые люди, работать надо!.. Продал бы машину, на автобусе поездили бы. И хватило бы и на то, чтобы квартиру снять, и на одежду, и на еду», — возмущались горожане в пабликах.

«Складывается впечатление, что они специально строят из себя „бедных овечек“, чтобы им квартиру на халяву дали… Бензин нынче дорог — итого, выходит, накапало там гораздо больше, чем нужно семье на съем и еду. Он же не дровами машину топил», — писали читатели паблика «ЧС Тюмень». В комментариях горожане неоднократно задавались вопросом, почему двухгодовалого малыша не отбирают органы опеки.

Машина стала домом для семьи более чем на месяц Скрин из сюжета телеканала «Тюменской время»

На вопрос корреспондента «URA.RU», что же заставило молодых тюменцев проживать в машине, тем самым подвергая опасности жизнь маленького сына (температура ночью в начале января опускалась ниже 15 градусов, а машина была сломана), Татьяна ответила, что им просто было некуда пойти и не к кому обратиться за помощью. В ходе разговора выяснилось, что глава семьи был прописан в Тюмени, на улице Избышева, по адресу своей мамы, там же прописан и двухлетний сын.

«Мы не можем там жить, свекровь — хорошая женщина, но ей около 70 лет и ей нужен покой. А ребенок не позволит пожилому человеку спокойно жить», — комментирует ситуацию Татьяна.

У самой Татьяны прописки нет, поскольку воспитывалась она в интернате, куда ее определила собственная мама еще в 90-х годах. Однако родительских прав женщина не была лишена, поэтому после окончания интерната Татьяна должна была вернуться домой. Но мать выписала ее из квартиры «в никуда», пояснила Татьяна. Давид Бердзинишвили сегодня стоит в очереди на получение жилья как малоимущий, кроме того, он имеет ряд льгот как ветеран боевых действий. Своей очереди на жилье он ждет уже пять лет, в настоящее время находится в ней под номером 45.

Как прокомментировала ситуацию тюменский правозащитница Екатерина Браун, маловероятно, чтобы бурная реакция общественности могла ускорить получение жилья Давидом. А вот проживание ребенка в ненадлежащих условиях может заинтересовать социальные службы города в части ограничения родительских прав и изъятия ребенка из семьи, чтобы обеспечить ему безопасное существование. Пресс-секретарь департамента социального развития Тюменской области Лариса Спицына сообщила «URA.RU», что социальные службы могут отобрать ребенка у семьи только в случае угрозы для его жизни. За шесть последних лет таких ситуаций в регионе не возникало. «В приоритете — сохранить семью и помочь ей, а не разрушить», — пояснила она.

От проживания в центре «Семья» Татьяна тоже отказалась Фото официального сайта центра «Семья»

Спицына рассказала, что 2 января она попыталась связаться с Татьяной через социальную сеть «ВКонтакте». Женщина ответила, что помощь им не нужна. Центр «Семья» также предложил Татьяне разместиться на своей территории. По нормативам места в кризисном центре предоставляются только матери и ребенку, поэтому поселить Давида в «Семье» не смогли. Татьяна отвергла и этот вариант. От юридической консультации тюменцы также отказались — по словам пресс-секретаря, подъехать к специалисту им помешала поломка машины. По информации департамента соцзащиты, специалисты связались с матерью Татьяны, которая живет в Упоровском районе. Она выразила готовность принять дочь с внуком в своем жилье. Но Татьяна и на это предложение ответила отказом, сообщив, что она не может общаться с матерью.

Председатель общественного совета при департаменте соцразвития Тюменской области Екатерина Фролова пояснила «URA.RU», что она общалась с семьей и предлагала различные варианты поддержки, однако на настоящий момент на все предложения общественники получают отказ: «Молодые люди беспокоились, что им придется развестись, якобы к этому их будут подталкивать на беседах с юристами, мы гарантировали свое присутствие либо участие СМИ, чтобы на Татьяну и Давида не оказывали давление. Тем не менее от встреч с юристами и психологами семья тоже отказалась». Как пояснила Фролова, у семьи есть вариант решить жилищный вопрос — получение материнского капитала.

«Александр — второй ребенок Татьяны, первый проживает с бывшим супругом, — пояснил председатель общественного совета, — поэтому Татьяна могла бы получить маткапитал и попытаться решить квартирный вопрос». Однако пока попытки помочь семье остаются без ответа тех, кому вроде действительно должна требоваться помощь.

Вот от такого дома отказалась семья, предпочитая жить на мойке Скрин из сюжета телеканала «Тюменское время»

Отметим, что молодые люди отказались проживать и в доме, который предложила им тюменка Лариса Р., когда узнала, что молодая семья находится в бедственном положении: «Я предложила им жить временно в нашем доме в Каменке (поселок в 18 км от Тюмени) бесплатно, лишь оплачивать коммунальные услуги, которые составляют небольшую сумму, — пояснила Лариса. — Но Давид ответил отказом, пояснив, что машина сломалась и ездить из Каменки в Тюмень далеко. Больше на связь они не выходили».

Сегодня семья Бердзинишвили проживает на втором этаже автомойки и пока ее все устраивает. «URA.RU» продолжает следить за тем, как будет развиваться история семьи.