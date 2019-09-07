ОСАГО может подорожать минимум до 20 тысяч рублей

Стоимость ОСАГО будет напрямую зависеть от допущенных водителем нарушений ПДД Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Стоимость полиса ОСАГО в ближайшее время может значительно вырасти. Это связано с новыми положениями, закрепленными в правительственном законопроекте, который Госдума рассмотрит осенью. Страховщики получат возможность увеличить тарифный коридор сначала на 40, а потом еще на 30 процентов. То есть суммарно полис рискует подорожать на 70 процентов.

В числе основных новаций — введение повышающих коэффициентов за нарушение правил дорожного движения. Страховые компании получат возможность устанавливать их для своих клиентов, ориентируясь на историю их нарушений и характеристики вождения.

Полис ОСАГО рискует стать недоступным для многих автомобилистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Это очень удобная лазейка для страховщиков — ведь сегодня почти любой автомобилист получает в месяц хотя бы один штраф. Если повышающие коэффициенты будут напрямую зависеть от этого, то полис ОСАГО подорожает практически для всех без исключения. Людей, которые вообще не допускают нарушений, сегодня практически не осталось — это во многом связано с тем, что система фото- и видеофиксации развернута повсеместно. Все заточено на то, чтобы собрать максимум штрафов. Сейчас не получают штрафы только те, чья машина стоит в гараже», — пояснил «URA.RU» эксперт по безопасности Александр Колесников.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин полагает, что необходимо выделить группу наиболее опасных нарушений ПДД и их количество. «Если и учитывать, то только самые грубые нарушения правил — например, выезд на полосу встречного движения, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора. В ином случае страховщики получат безграничные возможности для того, чтобы вздернуть цены на полис ОСАГО», — заявил он «URA.RU».

Теперь водители будут вынуждены дорожить своей автомобильной историей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если машина оформлена на одного человека, а пользуется ей другой, то штрафы за нарушения ПДД будут приходить на собственника и тем самым портить ему историю, объясняет в разговоре с URA.RU» председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач. По его словам, обсуждаемая система придумана не в России, в данном случае скопирован опыт ряда европейских стран. «Там принято так: если ты много нарушаешь, то соответственно тебе дороже обходится страховка. Это вполне логичный и справедливый подход, который мотивирует людей ездить предельно аккуратно», — пояснил собеседник агентства. Он не исключил, что злостным нарушителям полис ОСАГО может обойтись как минимум в 20 тысяч рублей.

«Отчасти подобный подход уже действует сегодня: например, водителям, чей стаж менее трех лет, страховой полис обходится примерно в 3-4 раза дороже, чем для более опытных автомобилистов», — привел пример Храпач.

Инициатива направлена на то, чтобы люди дорожили собственной автомобильной историей, пояснил «URA.RU» источник в одном из региональных управлений ГИБДД. «Это ненормально, когда нарушители платят за ОСАГО столько же, сколько и законопослушные водители. Если собственник машины не ездит, а получает штрафы за нарушения, допущенные, например, другим членом семьи, который пользуется данной машиной, то он вправе обжаловать вынесенные решения. Придется представить доказательства, что автомобилем не пользовался, например, находился в командировке в другом городе», — пояснил собеседник «URA.RU».