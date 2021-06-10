Челябинские инсайды: Текслер заработал на своей биографии

12 июня — День России Коллаж: URA.RU

В кулуарах челябинских элит гадают, чем проштрафился депутат гордумы Челябинска Александр Галкин, если депутат Госдумы Владимир Бурматов демонстративно исключил его, а заодно и своего политтехнолога Сергея Жигалина из избирательного штаба. В Миассе ждут большой войны между кандидатами, а в Магнитогорске следят за судами по самому проблемному активу семьи экс-губернатора Бориса Дубровского. Подробнее — в свежих инсайдах.

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Губернатор едет к Лаврову

Алексей Текслер обсудит в Москве форум глав ШОС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер собирается к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Дату визита и формат встречи пока держат в секрете. По словам инсайдеров, речь будет идти о форуме глав регионов стран ШОС, который должен пройти в Челябинске осенью. «Совет Федерации одобрил проведение в Челябинске такого форума, не состоявшегося из-за пандемии в 2020 году, — напомнил инсайдер. — Сейчас ждут десятки делегаций из восьми государств, что само по себе подразумевает кураторство МИДа. Кроме того, мероприятие станет своеобразным символом победы над пандемией коронавируса, и ни область, ни федерация не могут позволить себе ударить в грязь лицом. Все это надо обсудить», — говорит инсайдер.

Текслер заработал на своей биографии

Элиты гадают, как губернатор Алексей Текслер сумел забрать почти половину всех денег, дополнительно выделенных по программе «Чистый воздух» четырем субъектам РФ. «Премьер Михаил Мишустин нашел для Челябинской, Вологодской, Кемеровской областей и Забайкальского края 4,8 млрд рублей. Из них 2,3 млрд достанется Южному Уралу. Просто Текслер, бывший сотрудник российского правительства РФ, выстроил отличные отношения с вице-премьером Викторией Абрамченко, курирующей вопросы экологии», — утверждают инсайдеры.

Против замминистра ополчились владельцы баз

Инсайдеры сообщают, что у заместителя министра экологи региона Виталия Безруков могут быть неприятности. «У него появилось слишком много недругов, — говорит источник. — Причем в сфере турбизнеса, из-за жестких проверок баз отдыха и требования обеспечить свободный доступ к водоемам». Раньше, по словам источника агентства, противники замминистра пытались снять его с должности. Теперь пишут анонимные обращения в правоохранительные органы, пытаются найти или придумать компромат. «Серьезными последствиями ему это не грозит, — говорят в кулуарах. — Но настроение, если будут проверки, испортят».

В гордуме будут кадровые перестановки

В гордуме Челябинска гадают, что возглавит комиссию по безопасности жизнедеятельности населения и депутатской этике, если депутата Александра Галкина снимут с поста председателя комиссии. «Вместо Галкина на эту должность могут поставить Виталия Родионова, который сейчас временно руководит комиссией по местному самоуправлению (МСУ), — говорят в думе. — Тему МСУ Родионов, если честно, не очень понимает. А вот то, что касается безопасности, ему, как бывшему военному, ближе и на новой должности от него будет больше пользы. Ну, а на МСУ поставят того, кто устроит мэра Наталью Котову и спикера думы Андрея Шмидта».

Миасс вернет статус проблемного города

Сергей Гаврюшкин пойдет в Госдуму от «Родины» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если Валихан Тургумбаев выдвинется в Госдуму по Златоустовскому округу, то Миасс, третий по величине город Челябинской области, станет проблемным для «Единой России». Четыре вполне ресурсных кандидата в округе от разных партий живут в Миассе. Депутат горсобрания Сергей Гаврюшкин выдвинется от «Родины», его коллега Павел Логинов — от «Справедливой России», депутат ЗСО Степан Фирстов — от «Партии пенсионеров». Все трое, как и Тургумбаев, имеют опыт избирательных кампаний. «У Гаврюшкина хорошие позиции в его округе, в районе автозавода, где его хорошо знают, — говорит инсайдер. — У Логинова — на Машгородке, где он уже начал кампанию против строительства нового храма. Фирстова будут поддерживать бюджетники, да и Тургумбаева есть свои избиратели». Как уверяет инсайдер, все это обернется тем, что Миасс на все лето станет зоной конфликтов, а ЕР в этом городе покажет самый низкий результат.

В Калининский район придут ревизоры

Администрацию Калининского района проверяет Контрольно-счетная палата (КСП) области. По слухам, КСП зашла в район чуть ли не по просьбе самих властей. Это необходимо, чтобы разобраться с фирмами, которые плохо выполняют работы по подрядам и при этом требуют денег в полном объеме. «В результате КСП нашла нарушения и у подрядчиков, и у самих чиновников, — рассказывают инсайдеры. — Так что достанется всем, когда материалы передадут в правоохранительные органы». Говорят, что проблемы могут быть у предпринимателей, близких к депутатам райсовета Андрею Кондратьеву и Максиму Олейникову.

Мякуш уступил дорогу Лазареву

Владимир Мякуш решил уступить дорогу молодым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Впервые за много лет на съезд «Единой России» в Москву не едет спикер заксобрания региона Владимир Мякуш. В составе делегации его нет. «На самом деле Мякуша хотели включить в делегацию и предлагали ему ехать в Москву, но он отказался сам, — утверждают инсайдеры. — Мол, он уже не раз был на таких съездах, а есть такие, кто еще ни разу не участвовал в подобных мероприятиях». По словам источника, Мякуш лично предложил, что на съезд вместо него поехал первый вице-спикер Александр Лазарев и говорил об этом с губернатором Алексеем Текслером. «Пусть растет, пусть знакомится с новыми людьми, — заявил Мякуш. — Ему со временем предстоит возглавить ЗСО и такие поездки пригодятся».

Мошаров усилил позиции

В состав делегации от челябинской ЕР на съезд партии в Москве включили вице-губернатора Станислава Мошарова, курирующего муниципалитеты на севере области. Ранее Мошаров ездил на партийные съезды в статусе спикера гордумы Челябинска, новая поездка заставила элиты судачить о его перспективах. «Конечно же, Мошаров входит в состав президиума челябинской ЕР и отвечает за муниципальные выборы, которые пройдут весной, — отмечает инсайдер. — Но он еще в последнее время очень усилил свои позиции в правительстве области. Складывается впечатление, что его готовят на новую, значимую должность».

Колесников удивил соратников

Олег Колесников хотел вывести людей на улицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кампания по переизбранию действующего депутата Госдумы Олега Колесникова проходит на грани протеста, смеются в партийных кругах. «Колесников попытался „встроиться“ в областную инициативу присвоения звания „Город трудовой доблести“ Златоусту, входящему в его избирательный округ. Он вывел на улицы пикетчиков для сбора подписей за эту идею, но никто не озаботился получить для них разрешение. В итоге полицейские оформили как минимум один административный протокол, после чего всю затею пришлось свернуть. Да и идея пикетов показалась сомнительной, как будто власти против нового статуса», — говорит инсайдер. Причем людей выводить не требовалось. И без Колесника все нужные бумаги, по присвоению городу почетного статуса ушли в Москву.

Тургумбаева уговорили идти на выборы

Валихан Тургумбаев выдвинется по Златоустовскому округу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источники в Миассе сообщают, что экс-депутата ЗСО Валихана Тургумбаева все-таки уговорили идти на выборы в Госдуму по Златоустовскому округу от «Партии Роста». До февраля Тургумбаев руководил региональным отделением партии, но потом занялся своими проблемами, связанными с бизнесом и от политики отошел. «Но выдвигать в округе „Партии Роста“ кроме Тургумбаеву некому, — говорят в Миассе. — Кроме того, он остается в рядах партии, да и средства на проведение пусть и скромной кампании у него есть. Вот и уговорили поучаствовать в выборах».

«Новые люди» ждут Барышева

От Андрея Барышева ждут 20 млн рублей на выборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что в региональном отделении партии «Новые люди» ждут, что к ним обратится за поддержкой для выдвижения по Металлургическому округу депутат Госдумы Андрей Барышев, которому другие партии в такой поддержке отказали. «Если быть точнее, то рассчитывают на деньги Барышева, что он вложит в кампанию около 20 млн рублей, — утверждают источники. — С Москвой все вопросы якобы решат. И, похоже, не понимают, что из Москвы в ответ поступит команда Барышева в свои ряды не брать, как слишком конфликтного политика. Даже сам Барышев это понимает, потому и надеется собрать подписи, чтобы пойти на выборы самовыдвиженцем.

Список ЕР укоротили вдвое

В политической тусовке обратили внимание, что в список будущих кандидатов в Госдуму от челябинской ЕР, который повезут на съезд в Москву, вошло только пять фамилий. Депутат гордумы Челябинска Александр Галкин, триумфально занявший шестое место, в список не попал, хотя мандат кандидата в Госдуму серьезно повысил бы его статус, пусть и на время. В 2016 году в таком списке было 11 фамилий. «Ну, во-первых, пять лет назад список был на два региона, Челябинскую и Курганскую. Хотя в том списке было семь челябинских фамилий, — пояснил инсайдер. — Во-вторых, Галкина решено просто не пускать в кандидаты. Очень много вопросов по его персоне. Да и вообще, в список включили только тех, кто реально может получить мандат, а не ради галочки».

Эсера подозревают в коммунальной диверсии

Перед выборами в Госдуму в том же Озерске единороссы заподозрили соперников из «СР» в коммунальной диверсии. «Справедливоросс Алексей Клименко одновременно возглавляет МУП „ДЕЗ“. Предприятие отвечает за вывоз мусора, причем делает это из рук вон плохо. Контейнерные площадки завалены, поток жалоб не иссякает. В связи с чем возникла версия: Клименко специально заваливает отходами рейтинг партии власти, провоцируя у жителей недовольство», — сообщил инсайдер.

Галкина лишат должности

Александр Галкин может лишиться должности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Александр Галкин, которого не пустили по спискам ЕР кандидатов в Госдуму, ушел в тень. Говорят, что он не появляется на заседаниях комиссии думы. «У него большие проблемы, — говорят в кулуарах. — Помощь на выборах в ЗСО кандидату от „Справедливой России“ Дмитрию Ларину ему, наконец, аукнется. То, что депутат Госдумы Владимир Бурматов демонстративно исключил его из своего штаба, только начало». Инсайдеры сообщают, что Галкин может потерять пост председателя комиссии думы по безопасности жизнедеятельности населения и депутатской этике. «Причем он сам подаст заявление о сложении полномочий председателя комиссии, — говорит источник. — Якобы займется другими проектами».

Элиты займутся Хазиевым всерьез

Говорят, депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев так утомил всех, что против него собралась целая коалиция. До этого Хазиева, с его нападками, всерьез не воспринимали. Но в аккаунтах, которые ведет Хазиев, якобы, анонимных, скандальный депутат стал переходить на личности и оскорбления. «Руководитель „Ремжилзакачика“ Владимир Кудряшов вообще не знал, что Хазиев „ведет против него войну“, пока ему не показали записи. А как увидел, просто оторопел от такого нахальства, — говорит инсайдер. — Глава Калининского района Сергей Колесник уже чуть ли не плюется при имени Хазиева, так он его достал! Короче говоря, весь мелкий коммунальный бизнес, которым пытается заниматься Хазиев, скоро начнет сыпаться. Его начнут проверять силовики».

Дубровским предложили продать проблемный актив

Борис Дубровский заплатил за ПО «Монтажник» большие суммы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске активно обсуждают суд между бизнесменом Виктором Тулуповым и Александром Дубровским, сыном экс-губернатора Бориса Дубровского. Дубровский-младший, как всем известно, пытается отменить сделку по покупке ПО «Монтажник», чтобы не нести ответственность перед кредиторами, так как фирма обанкрочена. «Дубровский-старший купил „Монтажник“, оформив акции на сына, за очень большие деньги! Речь идет о сотнях миллионов рублей, — говорят в Магнитогорске. — Тулупов же не только выгодно продал актив, но и, по слухам, был готов выкупить фирму обратно, но за копейки, так как актив из-за банкротства обесценился. Он, якобы, предложил это Дубровскому-младшему, но тот связавшись с отцом, от продажи актива отказался». Кстати, идея через суд отменить сделку по покупке ПО «Монтажник» может принадлежать менеджеру Дубровских, экс-директору ЮУ КЖСИ Наталье Салеевой, говорит источник.

Страховщики не хотят работать с аграриями

Парадоксальная ситуация складывается в сельском хозяйстве. Как сообщают инсайдеры, страховые компании не хотят страховать посевы на случай засухи. «Помощи от государства из-за засухи в этом году не будет. Дана команда решать вопрос только через страховые выплаты, — пояснил инсайдер. — А страховые компании, начитавшись прогнозов погоды, что лето будет жарким, отказываются заключать договор, чтобы не работать в убыток». Говорят, что очень сердится по этому поводу глава фермерского хозяйства Айдархан Карсакбаев, у которого больше всего полей, чем у любого другого агрария в регионе. И все посевы на юге, где сейчас особенно жарко. Впрочем, недавно в одном из районов прошли дожди и страховщики тут же обратились к местному фермеру с предложением застраховать посевы.

Озерские общественники пишут в прокуратуру

В Озерске разгорается скандал с формирование палаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главврач медсанчасти «закрытого города» Озерска Евгений Фомин вновь в центре скандала, говорят источники. «Раньше Фомина связывали с нищенскими зарплатами врачей и разваливающейся (в прямом смысле слова) детской поликлиникой на фоне его роскошного особняка. Теперь дошло до политики. Сейчас, согласно федеральному законодательству, идет „перезагрузка“ общественной палаты города. В новом составе нынешний руководитель Галина Баженова свой пост потеряет. И вдруг в прокуратуру приходит коллективное письмо медиков, которые требуют не расформировывать палату. В частных разговорах врачи признаются, что команду собирать подписи дал Фомин, поддерживающий с Баженовой дружеские отношения», — рассказал инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.