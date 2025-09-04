В Челябинске назвали дату возврата троллейбуса, отмененного год назад. Карта

Троллейбус № 17 вернется на маршрут 11 сентября
Популярный маршрут отменили год назад
Популярный маршрут отменили год назад

Троллейбус № 17 вернется на маршрут в Челябинске 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе гортранса.

«Троллейбус № 17 планируют запустить с 11 сентября», — сообщил telegram-канал Челябинского общественного транспорта. Маршрут, отмененный в сентябре прошлого года, связывал Северо-Запад с центром города по проспекту Ленина, улицам Свободы, Братьев Кашириных, Труда, Молодогвардейцев и Комсомольскому проспекту.

Сначала троллейбус будет ходить по прежнему маршруту — от железнодорожного вокзала до улицы Молдавской. Однако вскоре его продлят: на Северо-Западе — до улицы Салавата Юлаева. В центральной же части после того, как троллейбус будет доезжать до вокзала, он двинется через улицы Дзержинского и Гагарина на Новороссийскую. 13 новых троллейбусов будут ходить каждые 9-15 минут в часы пик. Подробное расписание будет размещено на сайте gortrans74.ru.

Запуск маршрута связан с введением в строй нового депо. Весной в Челябинске уже вернули на линию маршрут троллейбуса №16 АМЗ — ЖБИ в ответ на многочисленные обращения челябинцев. Это стало возможным благодаря масштабному обновлению троллейбусного парка и инфраструктуры. Сейчас на маршруте курсируют новые машины челябинского производства от завода «Синара».

Маршрут продлят в Ленинский район
Маршрут продлят в Ленинский район
Фото:

