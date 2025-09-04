Троллейбус № 17 вернется на маршрут в Челябинске 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе гортранса.
«Троллейбус № 17 планируют запустить с 11 сентября», — сообщил telegram-канал Челябинского общественного транспорта. Маршрут, отмененный в сентябре прошлого года, связывал Северо-Запад с центром города по проспекту Ленина, улицам Свободы, Братьев Кашириных, Труда, Молодогвардейцев и Комсомольскому проспекту.
Сначала троллейбус будет ходить по прежнему маршруту — от железнодорожного вокзала до улицы Молдавской. Однако вскоре его продлят: на Северо-Западе — до улицы Салавата Юлаева. В центральной же части после того, как троллейбус будет доезжать до вокзала, он двинется через улицы Дзержинского и Гагарина на Новороссийскую. 13 новых троллейбусов будут ходить каждые 9-15 минут в часы пик. Подробное расписание будет размещено на сайте gortrans74.ru.
Запуск маршрута связан с введением в строй нового депо. Весной в Челябинске уже вернули на линию маршрут троллейбуса №16 АМЗ — ЖБИ в ответ на многочисленные обращения челябинцев. Это стало возможным благодаря масштабному обновлению троллейбусного парка и инфраструктуры. Сейчас на маршруте курсируют новые машины челябинского производства от завода «Синара».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!