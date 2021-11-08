Путин одобрил борьбу РФ с США за преимущество в небе

Президент РФ Владимир Путин показал, что готов поддерживать продвижение российских вертолетов на мировые рынки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин санкционировал борьбу с США за преимущество на рынке вертолетной техники. В условиях ужесточившейся конкуренции в этой сфере и коронакризиса, глава государства 8 ноября на встрече с руководителем холдинга «Вертолеты России» Андреем Богинским дал понять, что страна будет наращивать объемы и развивать номенклатурную линейку, объясняют эксперты. Это, в том числе, РФ станет делать в кооперации с Китаем и Индией.

Встречу Путин начал с оценки состояния отрасли. «У нас вертолетостроение традиционно развивалось, мы всегда по праву гордились нашим вертолетостроением… Восемь тысяч наших машин эксплуатируется в 100 странах мира», — отметил президент, добавив, что и холдинг «Вертолеты России» (входит в структуру госкорпорации «Ростех») «получился дееспособный, большой».

Вертолетная отрасль имеет амбициозные цели, по словам руководителя холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского Фото: Официальный сайт президента РФ

Богинский доложил, что предприятия холдинга способны увеличить вертолетные парки и отечественных, и зарубежных компаний (и проводить сервисное обслуживание техники) — производственные мощности позволяют выпускать около 360 новых машин в год. Речь идет не только о серийных моделях, но и о разработке новых, перспективных образцов — этим занимаются три конструкторских бюро.

За последние пять лет «Вертолеты России» поставили на внутренний и внешний рынки 865 вертолетов с газотурбинными двигателями, доложил Богинский. «С 2016 года в целом мировой рынок снизился примерно на 30—35%. Такое снижение затронуло и нас. Но с помощью государства и благодаря вашей поддержке по санитарной авиации нам удалось долю гражданки увеличить за этот период времени. Мы сегодня занимаем достойное второе место по продажам и по производству вертолетной техники», — отметил Богинский.

Холдинг планирует активно развивать направление санавиации Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшие пять лет холдинг планирует произвести и реализовать более 1,1 тысячи вертолетов и в разы увеличить прибыль. Сделать это планируется за счет расширения модельного ряда: серийные образцы боевых и военно-транспортных вертолетов, гражданская продукция (ее доля уже к 2023 году должна превысить 50%). Ставка также делается на серийные вертолеты «Ансат» (санитарный вертолет), Ка-226, Ка-32 и Ми-26. Кроме того, холдинг создает новые образцы: вертолет Ми-171А3 для нефтегазового сектора (машина будет способна летать на морские буровые платформы) и одномоторный вертолет, который может использоваться для пассажирских и грузовых перевозок, как авиа-такси или как полицейский, медицинский и учебный транспорт.

Еще два проекта предусматривают кооперацию с Китаем и Индией. Совместно с КНР будет производиться тяжелый вертолет (контракт подписан в июне этого года). «Мы будем разрабатывать часть агрегатов — это будет трансмиссия, рулевой винт и противообледенительная система, плюс накачка ресурса для этого вертолета. Проект с Китаем достаточно большой, примерно на 13 лет… Проект для Индии — Ка-226… Было сделано совместное предприятие в 2017 году в Индии… Мы переработали серьезно машину, ее облегчили под их требования. Она стала на 400 килограмм легче», — сообщил Богинский. Путин лишь дополнил: «[Машина] для использования в горах».

Лучшие вертолеты России являются постоянными участниками военных парадов в День Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Встреча Путина с Богинским состоялась спустя несколько дней после серии совещаний с руководителями Миноброны и предприятий военно-промышленного комплекса. Она показала уровень развития отечественного вертолетостроения и перспективы развития, объясняет глава компании «Маркком» Сергей Маркелов.

По его словам, президент на таких мероприятиях «выступает как лоббист», и его встреча с Богинским — это «сигнал на внешние рынки».

«Рынок вертолетостроения разделен. Но наши борются за контракты. И внимание президента к этой истории — это сигнал, что он готов продавливать эту историю на внешних рынках. Это борьба с американскими и израильскими ребятами, которые делают классную технику», — считает Маркелов.

В условиях пандемии коронавируса для холдинга важна активная экспортная господдержка, считает руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Встречей с Богинским президент Путин показал, что такая поддержка у холдинга «Вертолеты России» есть. «Рынок снизился. На фоне сложной эпидемиологической ситуации страны начали резать оборонные контракты. Производственный потенциал [вертолетостроительной отрасли] снижается. На фоне снижения спроса обострилось противостояние между производителями», — отметил эксперт.

Все образцы вертолетной техники потенциальные заказчики ежегодно могут увидеть на Московском авиасалоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выслушав доклад Богинского, Путин позволил донести до потенциальных заказчиков, что российские вертолеты по-прежнему надежные, доступные в цене и более просты в эксплуатации, чем американская техника, считает политтехнолог Марат Баширов. «Наши вертолеты производят и для военных, и для медицинских целей, и для нефтяников и газовиков. Это делает холдинг уникальным. Именно на таких встречах мы видим акценты, которые расставляет президент с точки зрения приоритетов для наших крупных прорывных компаний», — добавил Баширов.