Злая «Бавария» разгромила «Боруссию» Дортмунд в Дер-Класикер

Мюнхенцы грамотно нейтрализовали высокий прессинг и пользовались провалами Дортмунда

05 ноября 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

«Бавария» снова заставила себя бояться Фото: Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС «Бавария» Мюнхен после неожиданного вылета из Кубка Германии от середняка третьей лиги «Саарбрюккена» вновь заставила себя бояться. «Боруссии» не повезло, что они попались под руку злым мюнхенцам, которым нужно было срочно доказывать свою состоятельность перед болельщиками. Подробнее в материале URA.RU. Инфографика URA.RU Катастрофа на первых минутах Игра у «Боруссии» сразу не задалась. Первый гол пришел с углового. Защитник «Баварии» Дайо Упамекано смог отлепиться от своего визави Нико Шлоттербека и ответить на подачу Лероя Сане. Шлоттербек вчистую проиграл борьбу, и француз забивал практически без сопротивления. Второй гол «Баварии» можно записывать в футбольные учебники, в главу «как выходить из-под высокого прессинга соперника и забить гол в контратаке». Конечно, не обошлось без провала в опорной зоне Дортмунда. Сане классно отдал пас пяткой на Леона Горецку. Немец протащил мяч на 30 метров. Вернул его Сане, который врывался в штрафную и без усилий оббежал Матса Хуммельса. Вингер отдал пас на своего бомбардира Харри Кейна. Англичанину ничего не оставалось, кроме как пробить в одно касание в пустой угол — 0:2 к девятой минуте матча. Катастрофичное начало для Дортмунда. Но и это был еще не конец. Харри Кейн избегал внимание дортмундских защитников Фото: Federico Gambarini/dpa/picture-alliance/ТАСС «Боруссия» сразу включала высокий прессинг, как только мяч переходил к «Баварии». Мюнхенцам это не доставило особых проблем. Зачастую высокий прессинг дортмундцев разбивался элементарными стеночками или треугольниками. Создавалось ощущение, что каждый игрок Баварии на порядок выше классом каждого игрока Боруссии. Мюнхенцы были быстрее, умнее, точнее. Высокое расположение игроков Дортмунда давало баварцам гектары пространства, а это непозволительно. Раз за разом у Боруссии проваливалась опорная зона. Один проход Горецки чего стоит. «Боруссию» не упрекнешь в организованности. Как они пытались организованно встретить соперника на чужой половине поля, также организованно проваливались, как только мюнхенцам удавалось выходить из-под прессинга. Третий хет-трик Харри Кейна в Бундеслиге Харри Кейн обогнал Серу Гирасси в списке бомбардиров Бундеслиги Фото: Federico Gambarini/dpa/picture-alliance/ТАСС Третий гол «Баварии» пришел с правого фланга атаки. Джамал Мусиала и Кингсли Коман разыграли между собой стеночку. Коман отдал разрезающую передачу на Кейна — гол. Самое удивительное, что в момент получения мяча в штрафной в радиусе 4 метров от Кейна не было ни одного центрального защитника. Нападающий сам не поверил, что ему будут давать столько пространства. Последним гвоздем стала ужасная передача защитника дортмундцев Никласа Зюле, которую перехватил Александар Павлович. Молодой полузащитник сразу отдал пас на Кейна, вокруг которого снова не оказалось защитников в желтых футболках. Для англичанина это уже третий хет-трик в рамках Бундеслиги. Инфографика URA.RU «Бавария» в свойственном ей стиле оправдалась перед болельщиками Фото: CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA/ТАСС Победа над Дортмундом позволила «Баварии» оторваться от преследователей. Теперь за салатницу вырисовываются два явных фаворита. «Байер» добыл тяжелую победу над «Хоффенхаймом» и сохраняет лидерство с 28 очками. «Бавария» набрала 26 баллов и дышит в спину леверкузенцам. «Штутгарт» идет на третьем месте и имеет в активе 21 балл и матч в запасе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Бавария» Мюнхен после неожиданного вылета из Кубка Германии от середняка третьей лиги «Саарбрюккена» вновь заставила себя бояться. «Боруссии» не повезло, что они попались под руку злым мюнхенцам, которым нужно было срочно доказывать свою состоятельность перед болельщиками. Подробнее в материале URA.RU. Игра у «Боруссии» сразу не задалась. Первый гол пришел с углового. Защитник «Баварии» Дайо Упамекано смог отлепиться от своего визави Нико Шлоттербека и ответить на подачу Лероя Сане. Шлоттербек вчистую проиграл борьбу, и француз забивал практически без сопротивления. Второй гол «Баварии» можно записывать в футбольные учебники, в главу «как выходить из-под высокого прессинга соперника и забить гол в контратаке». Конечно, не обошлось без провала в опорной зоне Дортмунда. Сане классно отдал пас пяткой на Леона Горецку. Немец протащил мяч на 30 метров. Вернул его Сане, который врывался в штрафную и без усилий оббежал Матса Хуммельса. Вингер отдал пас на своего бомбардира Харри Кейна. Англичанину ничего не оставалось, кроме как пробить в одно касание в пустой угол — 0:2 к девятой минуте матча. Катастрофичное начало для Дортмунда. Но и это был еще не конец. «Боруссия» сразу включала высокий прессинг, как только мяч переходил к «Баварии». Мюнхенцам это не доставило особых проблем. Зачастую высокий прессинг дортмундцев разбивался элементарными стеночками или треугольниками. Создавалось ощущение, что каждый игрок Баварии на порядок выше классом каждого игрока Боруссии. Мюнхенцы были быстрее, умнее, точнее. Высокое расположение игроков Дортмунда давало баварцам гектары пространства, а это непозволительно. Раз за разом у Боруссии проваливалась опорная зона. Один проход Горецки чего стоит. «Боруссию» не упрекнешь в организованности. Как они пытались организованно встретить соперника на чужой половине поля, также организованно проваливались, как только мюнхенцам удавалось выходить из-под прессинга. Третий гол «Баварии» пришел с правого фланга атаки. Джамал Мусиала и Кингсли Коман разыграли между собой стеночку. Коман отдал разрезающую передачу на Кейна — гол. Самое удивительное, что в момент получения мяча в штрафной в радиусе 4 метров от Кейна не было ни одного центрального защитника. Нападающий сам не поверил, что ему будут давать столько пространства. Последним гвоздем стала ужасная передача защитника дортмундцев Никласа Зюле, которую перехватил Александар Павлович. Молодой полузащитник сразу отдал пас на Кейна, вокруг которого снова не оказалось защитников в желтых футболках. Для англичанина это уже третий хет-трик в рамках Бундеслиги. Победа над Дортмундом позволила «Баварии» оторваться от преследователей. Теперь за салатницу вырисовываются два явных фаворита. «Байер» добыл тяжелую победу над «Хоффенхаймом» и сохраняет лидерство с 28 очками. «Бавария» набрала 26 баллов и дышит в спину леверкузенцам. «Штутгарт» идет на третьем месте и имеет в активе 21 балл и матч в запасе.