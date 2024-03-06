Тюменские слухи: депутаты померяются праздниками

О состязании дум, страшном «Северном человеке» и очень дорогих куртизанках. Выпуск 1064

07 марта 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда страшнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пока страна готовится к выборам главы государства, в тюменских думах — городской и областной, — озабочены, похоже, совсем другим. Сайфитдинов против Ивановой: кто кого «уделает», узнаем в мае. Тем временем новое движение «Северный человек» ждет наплыва последователей. Бизнес от такого, говорят, в шоке. Также в свежих «Слухах»: зачем люди с ружьями собираются на тюменский юг, сколько стоят путаны для нового заведения и где нащупали «эрогенную зону» тюменские застройщики. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. В кулуарах гадают, перебьет ли организационная жилка Ивановой задумки Сайфитдинова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Спикеры двух тюменских дум посоревнуются, чье 30-летие круче Областная и городская думы весной 2024 года отпразднуют юбилеи. Инсайдеры из политического бомонда говорят, что между Фуатом Сайфитдиновым и Светланой Ивановой развернулась нешуточная борьба. Оба политика готовят насыщенную программу и хотят затмить друг друга. «Сайфитдинов, по слухам, уже до предела загрузил аппарат Заксобрания организационной работой. Готовятся выставки, фильмы, торжественные заседания и мероприятия. Только на пиар юбилея заложили почти семь миллионов рублей. В городской думе с ужасом смотрят на происходящее и готовятся к новым нагрузкам: по слухам, Иванова готовит не менее масштабную программу в качестве ответа Сайфитдинову. Реализовывать ее придется уже в мае», — шепчут слухачи. «Северный человек» готовится к массовому притоку сторонников Слухачи поговаривают, что выступающая против мигрантов организация «Северный человек», открывшаяся в Тюмени, готовится к большому пополнению. Якобы тюменцы охотно готовы присоединяться к движению. «Видимо, назрело. Обстановка, связанная с мигрантами, многих не устраивает. Конфликты на этой почве происходят в регионе почти каждый месяц. Интересно, во что все это выльется», — судачат слухмейкеры. Самому молодому депутату думы Тюмени нашли применение Сплетники шепчут, будто самый молодой депутат тюменской гордумы Николай Ремезков (избрался от «Справедливой России») наконец-то начинает вливаться в политическую деятельность. Ходят слухи, что в «Справедливой России» ему поручат вести несколько благотворительных проектов. «Скоро Ремезков выйдет в свободное плавание. Скорее всего будет организовывать благотворительные проекты и акции. Это важное направление для любой партии. От того, как депутат пройдет этот тест, будет зависеть его дальнейшее карьерное развитие», — говорят инсайдеры. Подготовка к празднованию умотала работников думы Фото: Размик Закарян © URA.RU Сотрудники Тюменской облдумы не успевают работать Поговаривают, что 30-летие Тюменской облдумы, которое будет праздноваться в марте, изрядно потрепало нервы сотрудникам аппарата. На служащих сгрузили массу дополнительной работы по организации праздничных мероприятий. «Многие просто не успевают выполнять свои прямые обязанности. На 30-летие запланировали кучу всего, а заниматься этим всем некому и некогда. Если какие-то мероприятия сорвутся, „по шапке“ от спикера Фуата Сайфитдинова прилетит всем», — сетуют слухачи. Тюмень готовится к наплыву браконьеров из ХМАО Ходят слухи, что в Уватском районе начали готовиться к массовому наплыву браконьеров из ХМАО, который ожидается во время весеннего охотничьего сезона. По словам слухачей, в ближайшее время на территории муниципалитета будет значительно усилен контроль за лесами. «В Уватском районе есть не только нефть. Его леса также богаты представителями животного мира, жизнь которых может оказаться под угрозой из-за браконьеров. Северяне любят охотиться на юге Тюменской области, это общепризнанный факт. К визиту незваных гостей уже начали готовиться», — сообщают слухмейкеры. В тюменском управлении МВД продолжится чистка Знающие люди поговаривают, что в УМВД России по Тюменской области продолжится чистка рядов, которая началась после того, как ведомство возглавил Александр Смирнов. По словам инсайдеров, ключевые отделы ведомства могут возглавить силовики из других регионов. «Александр Смирнов продолжает формировать команду, с которой ему будет удобно работать. Поэтому увольнения в тюменском УМВД продолжатся. Это неизбежно», — считают инсайдеры. Хмельные посетители заведений серьезно портят жизнь жителям близлежащих домов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменцы требуют убрать «наливайки» из жилых домов Ходят слухи, что жители Тюмени готовят коллективное письмо в администрацию города с требованием сократить количество магазинов разливные напитков, расположенных в многоквартирных домах. По словам инсайдеров, зачастую в таких торговых точках продают алкоголь в ночное время. А это негативно сказывается на криминогенной обстановке в жилых кварталах. «Часто конфликты и драки на пьяной почве происходят как раз возле „наливаек“. Подобное положение дел не нравится жителям спальных районов. Они хотят, чтобы власти вмешалась в ситуацию», — судачат слухачи. Тюменские спасатели перейдут на усиленный режим Говорят, что сотрудники МЧС по Тюменской области перейдут на усиленный режим несения службы из-за угрозы весенних паводков. В эпицентре внимания спасателей — Ишим, который топило несколько лет назад. В городе уже начали готовиться к потенциальному разгулу стихии. «К возможным подтоплениям в районе Ишима готовятся и власти, и обычные люди. Местные жители хорошо помнят, к чему привел паводок несколько лет назад. Спасатели приложат максимум усилий, чтобы история не повторилась», — отмечают слухмейкеры ФСБ нагрянула в тюменский вуз Поговаривают, что после проверки ФСБ в одном из тюменских вузов выявили крупную недостачу: по бумагам учреждение закупило оборудование на миллионы рублей, но вот в стенах учебного заведения не нашли часть этой техники. «Акты о приемке подписаны, подрядчик деньги получил, претензий от вуза не было. А поставка, на минуточку, была года три назад. Интересно, вуз столько лет не замечал, что ему не все отгрузили? Или часть купленного пошла „на сторону“, и кто-то на этом наварился? Одни вопросы без ответов. Сейчас идет расследование. Надеемся, что силовики разберутся», — рассказывают источники. Проверить зрение без многомесячного ожидания — недостижимая мечта тюменцев Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменцы теряют зрение, пока в больницах ищут врачей Поговаривают, что в Тюмени образовалась патовая ситуация с офтальмологами. Бесплатно попасть на прием к такому специалисту — целый квест, так как для пациентов постоянно нет талонов, а листы ожидания лишь прирастают фамилиями. «Самая сложная ситуация, по слухам, в поликлинике №5: есть отзывы, что люди ждут с мая прошлого года! В регистратуре так и отвечают: специалиста нет, как возьмем на работу, так он вас и примет. А пока тюменцам, видимо, остается только слепнуть потихонечку», — возмущаются сплетники. Поликлиники игнорируют закон В Тюмени жалуются на несоблюдение предписаний в медучреждениях. Дескать, в поликлиниках города пациентов отказываются обслуживать при предъявлении данных паспорта с портала Госуслуг. «Столкнулись неоднократно с такой ситуацией, когда с сыном-колясочником забывали паспорт при походе в поликлинику. Предъявляли данные с Госуслуг, что вроде по закону считается официальной копией паспорта, а нам отказывали в обслуживании, ссылаясь на то, что это не паспорт», — сетуют слухачи. Частные клиники Тюмени испугались оттока пациентов Поговаривают, что после недавнего повышения цен в частных клиниках Тюмени, горожане стали экономить и лишний раз к платным врачевателям не обращаться. По слухам, услуги клиник подорожали в среднем на 20-25%. Но цену обратно не снизишь, и в ход идут акции: два осмотра по цене одного, три анализа по цене пяти. «Чуем, скоро коридоры в частных конторах совсем опустеют, а государственные клиники забьются пациентами. Главное, чтобы хорошо лечили», — злорадствуют сплетники. Слухачи пока сомневаются, сможет ли Клочков избавиться от приставки ио Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый руководитель ТИУ не оправдал ожиданий Слухачи говорят, будто бы исполняющий обязанности ректора Тюменского индустриального университета Юрий Клочков пока неважно справляется с возложенными на него обязанностями. «Он грамотный управленец, но не местный, в специфике университета разбирается плохо. С коллективом выстроить отношения пока не удалось. Посмотрим, надолго ли Клочков усидит в кресле ио руководителя», — говорят сплетники. Тюменский вуз распишется в бедности Знающие люди поговаривают, что руководству ГАУ Северного Зауралья уже в ближайшие два-три месяца придется брать кредиты, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. Сплетники связывают это с тем, что ректор сельхозакадемии и его ближайшее окружение не сильны в денежных делах. «Им пытаются указать на ошибки, но недовольным предлагают увольняться, а самых неугодных сразу „уходят“. А между тем вуз накапливает долги, которые рано или поздно придется отдавать», — сокрушаются собеседники URA.RU. Новые общественники напугали бизнес В бизнес-сообществе с тревогой обсуждают появление в Тюмени отделения общественной организации «Северный человек». Дескать, в городе, где солидная часть малого бизнеса представлена не славянами, от «мавашистов» можно ожидать любого развития ситуации. «Идея-то в основе движения вроде бы правильная лежит, но между идеей и реальностью всегда огромная пропасть. Как мы помним по истории с югорским перевозчиком и бесплатным проездом в Рамадан, „прилететь“ от радикально настроенных „Северян“ может вообще кому угодно и по любому поводу», — напряженно переговариваются в бизнес-среде. Бизнесмены договариваются вести дела вместе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бизнесмены займутся коллаборациями Сплетники разносят слушок, что тюменские предприниматели в попытке выровнять свое финансовое положение начнут выступать на рынке «дуэтами», а то и «трио». Соль в том, рассуждают слухачи, чтобы разделить между собой риски, а в случае успеха — и прибыль. «Например, мелкий производитель полимерной продукции объединится на время с мелким производителем метизов — и на рынок выйдет не просто труба, а труба с муфтами, заглушками, переходниками. Технически непросто, но потенциально прибыльно. И совершенно меняет смысл словосочетания «индивидуальный предприниматель», — ухмыляются любители сплетен. Застройщики нащупали новую «эрогенную зону» рынка Люди, близкие к строительству, шепчутся о скором выходе нескольких крупных тюменских застройщиков в сегмент индивидуального жилья. Сейчас, рассуждают слухмейкеры, там царят небольшие компании, однако скоро их власть пошатнется. «Учитывая, что сектор ИЖС уже сейчас занимает 40% рынка жилья в Тюмени, было бы глупо продолжать упорно стучаться в двери многоквартирной застройки. И при этом наблюдать, как падает интерес тюменцев к ипотеке на городское жилье. На загородке сейчас зарабатывают в основном „фирмачи“, там неплохо разогрет интерес. А выход в пригород крупных игроков окончательно „возбудит“ эту часть рынка», — прикидывают прибыль застройщики. «Пушкинские карты» стали валютой Ходят слухи, что студентам все чаще стали предлагать «обналичивать» свои «Пушкинские карты». Делают это некие личности, которые находят клиентов в чатах в Telegram. «Предлагают получить реальные деньги взамен карты, но меньше, чем ее номинал. Интересно, что такая схема довольно сложна, ведь купить билет по карте может только ее владелец, на входе это проверяется. Поэтому мошенникам, как будто бы, нет смысла заниматься скупкой, билеты-то потом не перепродашь. Однако есть версия: на карты можно просто покупать билеты, причем, к примеру, самые дорогие. А вот придет ли после зритель — какая разница? Касса-то уже сделана. Кому и зачем это может понадобиться — вопрос открытый», — доносят инсайдеры. Специалистов без опыта готово принять новое заведение Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Тюмени развивают трудовой туризм с пикантной ноткой Слухачи докладывают, что в Тюмень активно зазывают на работу девушек из других городов и даже стран. Трудиться дамам предстоит мастерами массажа, при этом опыт и знания не обязательны — всему научат. «Если называть вещи своими именами, то сотрудниц ищут в новый интим-салон. Иногородним обещают предоставить жилье, провести полную релокацию за счет работодателя. А зарплаты и вовсе космические — до полумиллиона рублей. Вот такой он, трудовой туризм по-тюменски. Мало нам нелегальных мигрантов, теперь еще и куртизанок навезут», — смеются сплетники. Ресторан вогнал в стопор мэрию Поговаривают, что крупная сеть тюменских ресторанов вышла с предложением в мэрию периодически организовывать ланчи прямо на проезжей части в центре города, в качестве рекламных акций. И в администрации от слова совсем не понимают, как с таким предложением работать. «В мэрии уже давно про это шепчутся. Перекрыть главную улицу города, чтобы какой-то ресторан устроил свой филиал на дороге? В час пик? Рестораторы даже удумали поставить столики прямо на дороге. Вряд ли разрешат, но идея необычная, конечно», — рассказывают слухачи. Организаторы концертов научились «переобуваться в прыжке» После волны отмен концертов звезд разной величины тюменские промоутеры решили билеты продавать тихо, а в случае отмены мероприятия делать вид, что ничего и не было. «Организаторы и владельцы концертных площадок стали умнее: теперь лишний раз никто не станет заявлять мероприятие и продавать билеты на крупных сайтах-агрегаторах. Лучше тихо анонсировать по своим каналам, а в случае отмены сделать вид, что продаж не было. Так случилось с концертом певицы Доры. Как только начали отменять по России — в Тюмени все быстро почистили. Ни афиш, ни анонсов в соцсетях», — рассказывают инсайдеры. Стороннику запрещенных в России взглядов теперь не до стрижек Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Бизнесмен погорел на поддержке ИГИЛ* Одна из известных тюменских парикмахерских в Тюмени продана из-за долгов. Как поговаривают слухачи, проблемы начались, потому что владелец поддерживает террористов. «Владелец парикмахерской продал успешный бизнес, чтобы покрыть кредиты, которые набрал после того, как стал членом ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России). Деньги шли на поддержку войны в Сирии. Помещение в центре, полный комплект на пять мест! В парикмахерской есть исполнительные листы по долгам», — шепчутся слухачи. *террористическая организация, запрещенная на территории России Продавец из тюменского К&Б стал оператором федерального канала В Тюмени продавец из сетевого магазина случайно стал оператором на федеральном канале. Как рассказывают слухачи, камеру в руки ему дали тюменские музыканты. «Рома работал в „Красное и белое“. Мы его пригласили поснимать видео на нашу песню, потому что некому больше было. У него получилось отлично. После выхода релиза он резко стал популярен как видеограф. Поработал сначала на фрилансе, а сейчас уже официально трудоустроен как оператор на телеканале НТВ», — радуются слухачи. Скандальный магазин не знает, как отбиться от обманутых покупателей Ходят слухи, что опальный магазин мебели «Дивайн», который по полгода не может выдать оплаченные заказы, уже не знает, как скрыться он надоедливых покупателей. То название постоянно меняет, то предлагает замену мебели из наличия, но вот незадача — по пути на доставку ломается машина. И каждый раз какой-то форс-мажор. В этот раз компания больше не стала рисковать, и открыла продажи не через фирменный сайт или группы в соцсетях, а на сервисах бесплатных объявлений, где об их деяниях пока никто не знает. Но проблема в том, что в качестве очередного нового названия они взяли точно совпадающий нейминг магазина из Красноярска. Теперь они нажили себе проблем не только с клиентами, но и с коллегами по цеху. Вечер для избранных этих самых избранных не разочаровал Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Лучших тюменских турагентов наградили устрицами и Чумаковым Слухачи рассказывают, что в Тюмени прошла закрытая VIP-тусовка среди акул туристического бизнеса. Лучших из лучших наградили. Вечеринка прошла в традициях гламурных двухтысячных: пирамиды из шампанского Moet&Chandon, устрицы, и на десерт — выступление певца Алексея Чумакова, который также проживал непродолжительно время в Тюмени. Красиво жить (и отдыхать) не запретишь. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока страна готовится к выборам главы государства, в тюменских думах — городской и областной, — озабочены, похоже, совсем другим. Сайфитдинов против Ивановой: кто кого «уделает», узнаем в мае. Тем временем новое движение «Северный человек» ждет наплыва последователей. Бизнес от такого, говорят, в шоке. Также в свежих «Слухах»: зачем люди с ружьями собираются на тюменский юг, сколько стоят путаны для нового заведения и где нащупали «эрогенную зону» тюменские застройщики. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Спикеры двух тюменских дум посоревнуются, чье 30-летие круче Областная и городская думы весной 2024 года отпразднуют юбилеи. Инсайдеры из политического бомонда говорят, что между Фуатом Сайфитдиновым и Светланой Ивановой развернулась нешуточная борьба. Оба политика готовят насыщенную программу и хотят затмить друг друга. «Сайфитдинов, по слухам, уже до предела загрузил аппарат Заксобрания организационной работой. Готовятся выставки, фильмы, торжественные заседания и мероприятия. Только на пиар юбилея заложили почти семь миллионов рублей. В городской думе с ужасом смотрят на происходящее и готовятся к новым нагрузкам: по слухам, Иванова готовит не менее масштабную программу в качестве ответа Сайфитдинову. Реализовывать ее придется уже в мае», — шепчут слухачи. «Северный человек» готовится к массовому притоку сторонников Слухачи поговаривают, что выступающая против мигрантов организация «Северный человек», открывшаяся в Тюмени, готовится к большому пополнению. Якобы тюменцы охотно готовы присоединяться к движению. «Видимо, назрело. Обстановка, связанная с мигрантами, многих не устраивает. Конфликты на этой почве происходят в регионе почти каждый месяц. Интересно, во что все это выльется», — судачат слухмейкеры. Самому молодому депутату думы Тюмени нашли применение Сплетники шепчут, будто самый молодой депутат тюменской гордумы Николай Ремезков (избрался от «Справедливой России») наконец-то начинает вливаться в политическую деятельность. Ходят слухи, что в «Справедливой России» ему поручат вести несколько благотворительных проектов. «Скоро Ремезков выйдет в свободное плавание. Скорее всего будет организовывать благотворительные проекты и акции. Это важное направление для любой партии. От того, как депутат пройдет этот тест, будет зависеть его дальнейшее карьерное развитие», — говорят инсайдеры. Сотрудники Тюменской облдумы не успевают работать Поговаривают, что 30-летие Тюменской облдумы, которое будет праздноваться в марте, изрядно потрепало нервы сотрудникам аппарата. На служащих сгрузили массу дополнительной работы по организации праздничных мероприятий. «Многие просто не успевают выполнять свои прямые обязанности. На 30-летие запланировали кучу всего, а заниматься этим всем некому и некогда. Если какие-то мероприятия сорвутся, „по шапке“ от спикера Фуата Сайфитдинова прилетит всем», — сетуют слухачи. Тюмень готовится к наплыву браконьеров из ХМАО Ходят слухи, что в Уватском районе начали готовиться к массовому наплыву браконьеров из ХМАО, который ожидается во время весеннего охотничьего сезона. По словам слухачей, в ближайшее время на территории муниципалитета будет значительно усилен контроль за лесами. «В Уватском районе есть не только нефть. Его леса также богаты представителями животного мира, жизнь которых может оказаться под угрозой из-за браконьеров. Северяне любят охотиться на юге Тюменской области, это общепризнанный факт. К визиту незваных гостей уже начали готовиться», — сообщают слухмейкеры. В тюменском управлении МВД продолжится чистка Знающие люди поговаривают, что в УМВД России по Тюменской области продолжится чистка рядов, которая началась после того, как ведомство возглавил Александр Смирнов. По словам инсайдеров, ключевые отделы ведомства могут возглавить силовики из других регионов. «Александр Смирнов продолжает формировать команду, с которой ему будет удобно работать. Поэтому увольнения в тюменском УМВД продолжатся. Это неизбежно», — считают инсайдеры. Тюменцы требуют убрать «наливайки» из жилых домов Ходят слухи, что жители Тюмени готовят коллективное письмо в администрацию города с требованием сократить количество магазинов разливные напитков, расположенных в многоквартирных домах. По словам инсайдеров, зачастую в таких торговых точках продают алкоголь в ночное время. А это негативно сказывается на криминогенной обстановке в жилых кварталах. «Часто конфликты и драки на пьяной почве происходят как раз возле „наливаек“. Подобное положение дел не нравится жителям спальных районов. Они хотят, чтобы власти вмешалась в ситуацию», — судачат слухачи. Тюменские спасатели перейдут на усиленный режим Говорят, что сотрудники МЧС по Тюменской области перейдут на усиленный режим несения службы из-за угрозы весенних паводков. В эпицентре внимания спасателей — Ишим, который топило несколько лет назад. В городе уже начали готовиться к потенциальному разгулу стихии. «К возможным подтоплениям в районе Ишима готовятся и власти, и обычные люди. Местные жители хорошо помнят, к чему привел паводок несколько лет назад. Спасатели приложат максимум усилий, чтобы история не повторилась», — отмечают слухмейкеры ФСБ нагрянула в тюменский вуз Поговаривают, что после проверки ФСБ в одном из тюменских вузов выявили крупную недостачу: по бумагам учреждение закупило оборудование на миллионы рублей, но вот в стенах учебного заведения не нашли часть этой техники. «Акты о приемке подписаны, подрядчик деньги получил, претензий от вуза не было. А поставка, на минуточку, была года три назад. Интересно, вуз столько лет не замечал, что ему не все отгрузили? Или часть купленного пошла „на сторону“, и кто-то на этом наварился? Одни вопросы без ответов. Сейчас идет расследование. Надеемся, что силовики разберутся», — рассказывают источники. Тюменцы теряют зрение, пока в больницах ищут врачей Поговаривают, что в Тюмени образовалась патовая ситуация с офтальмологами. Бесплатно попасть на прием к такому специалисту — целый квест, так как для пациентов постоянно нет талонов, а листы ожидания лишь прирастают фамилиями. «Самая сложная ситуация, по слухам, в поликлинике №5: есть отзывы, что люди ждут с мая прошлого года! В регистратуре так и отвечают: специалиста нет, как возьмем на работу, так он вас и примет. А пока тюменцам, видимо, остается только слепнуть потихонечку», — возмущаются сплетники. Поликлиники игнорируют закон В Тюмени жалуются на несоблюдение предписаний в медучреждениях. Дескать, в поликлиниках города пациентов отказываются обслуживать при предъявлении данных паспорта с портала Госуслуг. «Столкнулись неоднократно с такой ситуацией, когда с сыном-колясочником забывали паспорт при походе в поликлинику. Предъявляли данные с Госуслуг, что вроде по закону считается официальной копией паспорта, а нам отказывали в обслуживании, ссылаясь на то, что это не паспорт», — сетуют слухачи. Частные клиники Тюмени испугались оттока пациентов Поговаривают, что после недавнего повышения цен в частных клиниках Тюмени, горожане стали экономить и лишний раз к платным врачевателям не обращаться. По слухам, услуги клиник подорожали в среднем на 20-25%. Но цену обратно не снизишь, и в ход идут акции: два осмотра по цене одного, три анализа по цене пяти. «Чуем, скоро коридоры в частных конторах совсем опустеют, а государственные клиники забьются пациентами. Главное, чтобы хорошо лечили», — злорадствуют сплетники. Новый руководитель ТИУ не оправдал ожиданий Слухачи говорят, будто бы исполняющий обязанности ректора Тюменского индустриального университета Юрий Клочков пока неважно справляется с возложенными на него обязанностями. «Он грамотный управленец, но не местный, в специфике университета разбирается плохо. С коллективом выстроить отношения пока не удалось. Посмотрим, надолго ли Клочков усидит в кресле ио руководителя», — говорят сплетники. Тюменский вуз распишется в бедности Знающие люди поговаривают, что руководству ГАУ Северного Зауралья уже в ближайшие два-три месяца придется брать кредиты, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. Сплетники связывают это с тем, что ректор сельхозакадемии и его ближайшее окружение не сильны в денежных делах. «Им пытаются указать на ошибки, но недовольным предлагают увольняться, а самых неугодных сразу „уходят“. А между тем вуз накапливает долги, которые рано или поздно придется отдавать», — сокрушаются собеседники URA.RU. Новые общественники напугали бизнес В бизнес-сообществе с тревогой обсуждают появление в Тюмени отделения общественной организации «Северный человек». Дескать, в городе, где солидная часть малого бизнеса представлена не славянами, от «мавашистов» можно ожидать любого развития ситуации. «Идея-то в основе движения вроде бы правильная лежит, но между идеей и реальностью всегда огромная пропасть. Как мы помним по истории с югорским перевозчиком и бесплатным проездом в Рамадан, „прилететь“ от радикально настроенных „Северян“ может вообще кому угодно и по любому поводу», — напряженно переговариваются в бизнес-среде. Бизнесмены займутся коллаборациями Сплетники разносят слушок, что тюменские предприниматели в попытке выровнять свое финансовое положение начнут выступать на рынке «дуэтами», а то и «трио». Соль в том, рассуждают слухачи, чтобы разделить между собой риски, а в случае успеха — и прибыль. «Например, мелкий производитель полимерной продукции объединится на время с мелким производителем метизов — и на рынок выйдет не просто труба, а труба с муфтами, заглушками, переходниками. Технически непросто, но потенциально прибыльно. И совершенно меняет смысл словосочетания «индивидуальный предприниматель», — ухмыляются любители сплетен. Застройщики нащупали новую «эрогенную зону» рынка Люди, близкие к строительству, шепчутся о скором выходе нескольких крупных тюменских застройщиков в сегмент индивидуального жилья. Сейчас, рассуждают слухмейкеры, там царят небольшие компании, однако скоро их власть пошатнется. «Учитывая, что сектор ИЖС уже сейчас занимает 40% рынка жилья в Тюмени, было бы глупо продолжать упорно стучаться в двери многоквартирной застройки. И при этом наблюдать, как падает интерес тюменцев к ипотеке на городское жилье. На загородке сейчас зарабатывают в основном „фирмачи“, там неплохо разогрет интерес. А выход в пригород крупных игроков окончательно „возбудит“ эту часть рынка», — прикидывают прибыль застройщики. «Пушкинские карты» стали валютой Ходят слухи, что студентам все чаще стали предлагать «обналичивать» свои «Пушкинские карты». Делают это некие личности, которые находят клиентов в чатах в Telegram. «Предлагают получить реальные деньги взамен карты, но меньше, чем ее номинал. Интересно, что такая схема довольно сложна, ведь купить билет по карте может только ее владелец, на входе это проверяется. Поэтому мошенникам, как будто бы, нет смысла заниматься скупкой, билеты-то потом не перепродашь. Однако есть версия: на карты можно просто покупать билеты, причем, к примеру, самые дорогие. А вот придет ли после зритель — какая разница? Касса-то уже сделана. Кому и зачем это может понадобиться — вопрос открытый», — доносят инсайдеры. В Тюмени развивают трудовой туризм с пикантной ноткой Слухачи докладывают, что в Тюмень активно зазывают на работу девушек из других городов и даже стран. Трудиться дамам предстоит мастерами массажа, при этом опыт и знания не обязательны — всему научат. «Если называть вещи своими именами, то сотрудниц ищут в новый интим-салон. Иногородним обещают предоставить жилье, провести полную релокацию за счет работодателя. А зарплаты и вовсе космические — до полумиллиона рублей. Вот такой он, трудовой туризм по-тюменски. Мало нам нелегальных мигрантов, теперь еще и куртизанок навезут», — смеются сплетники. Ресторан вогнал в стопор мэрию Поговаривают, что крупная сеть тюменских ресторанов вышла с предложением в мэрию периодически организовывать ланчи прямо на проезжей части в центре города, в качестве рекламных акций. И в администрации от слова совсем не понимают, как с таким предложением работать. «В мэрии уже давно про это шепчутся. Перекрыть главную улицу города, чтобы какой-то ресторан устроил свой филиал на дороге? В час пик? Рестораторы даже удумали поставить столики прямо на дороге. Вряд ли разрешат, но идея необычная, конечно», — рассказывают слухачи. Организаторы концертов научились «переобуваться в прыжке» После волны отмен концертов звезд разной величины тюменские промоутеры решили билеты продавать тихо, а в случае отмены мероприятия делать вид, что ничего и не было. «Организаторы и владельцы концертных площадок стали умнее: теперь лишний раз никто не станет заявлять мероприятие и продавать билеты на крупных сайтах-агрегаторах. Лучше тихо анонсировать по своим каналам, а в случае отмены сделать вид, что продаж не было. Так случилось с концертом певицы Доры. Как только начали отменять по России — в Тюмени все быстро почистили. Ни афиш, ни анонсов в соцсетях», — рассказывают инсайдеры. Бизнесмен погорел на поддержке ИГИЛ* Одна из известных тюменских парикмахерских в Тюмени продана из-за долгов. Как поговаривают слухачи, проблемы начались, потому что владелец поддерживает террористов. «Владелец парикмахерской продал успешный бизнес, чтобы покрыть кредиты, которые набрал после того, как стал членом ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России). Деньги шли на поддержку войны в Сирии. Помещение в центре, полный комплект на пять мест! В парикмахерской есть исполнительные листы по долгам», — шепчутся слухачи. *террористическая организация, запрещенная на территории России Продавец из тюменского К&Б стал оператором федерального канала В Тюмени продавец из сетевого магазина случайно стал оператором на федеральном канале. Как рассказывают слухачи, камеру в руки ему дали тюменские музыканты. «Рома работал в „Красное и белое“. Мы его пригласили поснимать видео на нашу песню, потому что некому больше было. У него получилось отлично. После выхода релиза он резко стал популярен как видеограф. Поработал сначала на фрилансе, а сейчас уже официально трудоустроен как оператор на телеканале НТВ», — радуются слухачи. Скандальный магазин не знает, как отбиться от обманутых покупателей Ходят слухи, что опальный магазин мебели «Дивайн», который по полгода не может выдать оплаченные заказы, уже не знает, как скрыться он надоедливых покупателей. То название постоянно меняет, то предлагает замену мебели из наличия, но вот незадача — по пути на доставку ломается машина. И каждый раз какой-то форс-мажор. В этот раз компания больше не стала рисковать, и открыла продажи не через фирменный сайт или группы в соцсетях, а на сервисах бесплатных объявлений, где об их деяниях пока никто не знает. Но проблема в том, что в качестве очередного нового названия они взяли точно совпадающий нейминг магазина из Красноярска. Теперь они нажили себе проблем не только с клиентами, но и с коллегами по цеху. Лучших тюменских турагентов наградили устрицами и Чумаковым Слухачи рассказывают, что в Тюмени прошла закрытая VIP-тусовка среди акул туристического бизнеса. Лучших из лучших наградили. Вечеринка прошла в традициях гламурных двухтысячных: пирамиды из шампанского Moet&Chandon, устрицы, и на десерт — выступление певца Алексея Чумакова, который также проживал непродолжительно время в Тюмени. Красиво жить (и отдыхать) не запретишь. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.