14:13 26 апреля 2017 0

Алексей Кокорин отчитался о работе правительства и обозначил планы на 2017 год Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области в ближайшее время пройдет оптимизация муниципальных образований. Об этом объявил губернатор региона Алексей Кокорин в среду, 25 апреля, отчитываясь о работе правительства за 2016 год на заседании областной Думы, передает корреспондент «URA.RU».

«Такого большого количества муниципальных образований, которое есть в Курганской области, нет ни в одном субъекте РФ. Для примера, Свердловская область чуть не в пять раз больше Зауралья, количество муниципальных образований там менее 70. У нас 458 муниципальных образований», — пояснил Алексей Кокорин.

Губернатор уверен, что в процессе объединения муниципалитетов должно быть заинтересовано сельское население. «Население от этого только выигрывает, ущемления интересов селян не предвидится. Будет сокращение аппарата бывших сельсоветов, а суммы от экономии будут оставаться на тех территориях, которые подвергнутся оптимизации, — отметил глава региона. — Жители села должны увидеть только улучшение».

В частности, по программам, реализуемым на селе, приоритеты отдадут тем территориям, где пройдет оптимизация. «Получится эффективность и оперативность управления глав районов, будет более качественный состав глав. Но ни одна территория безнадзорной не останется: на местах будет работать или институт старосты или назначены главные специалисты администрации районов. Житель ничего не теряет», — подчеркнул Кокорин.

Говоря о проблемах региона, Кокорин также отметил кадровый дефицит, ремонты и строительство учреждений социальной сферы. «Много предстоит работы по благоустройству и сельских территорий, и городских округов, особенно это касается дорожного строительства. Многие аграрии жалуются на недоступность подъездов к полям. Актуально это для молочных ферм: когда надоенное молоко нет возможности вывести на переработку — это недопустимо. Задача всем главам поставлена — обеспечить доступность», — сказал Кокорин.

Губернатор отметил, что вся работа следующего периода будет направлена на увеличение доходов, обеспечение сбалансированности региональной бюджетной системы. Среди достижений прошлого года глава региона назвал повышение собственных доходов бюджета на 121%, налажен механизм работы с федеральной корпорацией содействия развития малого и среднего предпринимательства, фондом содействия инновациям, фондом развития промышленности. «Это позволило 155 предприятиям привлечь средства на развитие и повысить эффективность работы». Снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения для отдельных категорий предпринимателей с 15 до 10%.

Удалось команде Кокорина добиться снижения тарифов тарифа на электроэнергию для населения Курганской области на 19% (9 мая подписано распоряжение правительства РФ и принято распоряжение ФАС). «Работа будет продолжена и по другим группа потребителей до достижения максимального эффекта», — заверил Алексей Кокорин.