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28 апреля 2017
27 апреля 2017
26 апреля 2017
11:16  28 апреля 2017 1

Комарова нагрянула с визитом в один из крупнейших муниципалитетов ХМАО

Визит Комаровой. Сургут, комарова наталья
Наталья Комарова распланировала праздничный уикендФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова работает в Нижневартовске. Во втором по крупности городе региона глава окружного правительства пробудет до вечера пятницы. В планах ряд публичных мероприятий и частных встреч, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

Как уточнили в ведомстве, Наталья Комарова встретится с лауреатами конкурса «Учитель года», наградит победителей, обсудит актуальные вызовы и задачи в системе школьного образования. Также губернатор планирует навестить ветеранов Великой Отечественной войны.

1 Мая глава югорской автономии встретит в Сургуте, где месте с участниками праздничного шествия пройдет от улицы Энтузиастов до проспекта Ленина. Наталья Комарова намерена выступить перед сургутянами с торжественной речью.

Эльдар Булатов
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