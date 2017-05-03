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03 мая 2017
09:10  03 мая 2017 1

«Чиновник.ру» признали ОПГ. На создателей и авторов возбуждено еще одно уголовное дело. Грозит до 15 лет тюрьмы

Сайт "Чиновник.ру" недоступен с прошлой недели"URA.RU"
новость из сюжета:
Уголовное дело создателя "Чиновник.Ру"
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В отношении создателя порталов «Чиновник.ру» и «ОТВ-Югра», бизнесмена Эдуарда Шмонина, а также ряда неустановленных на сегодняшний день лиц возбуждено новое уголовное дело. Следователи полиции начали производство в рамках ч.3. статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой, с целью получения имущества в особо крупном размере». Об этом в среду, 3 мая, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах ХМАО-Югры.

«Заявителем выступил бизнесмен из Нефтеюганска, который подвергся вымогательству. С него требовали сумму свыше 10 млн рублей. Также следствие располагает информацией о непосредственной причастности Эдуарда Васильевича Шмонина к деятельности сайта „Чиновник.ру“», — комментирует собеседник агентства.

Митинг-концерт посвященный присоединению полуострова Крым к России. Челябинск, крым
Наш Крым использовался Шмониным для хранения информации, которая весьма оригинально интерпретировала события в «нефтяной житнице» России
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По версии инсайдера, в ходе расследования дела к уголовной ответственности могут быть привлечены авторы портала из других регионов страны, в разное время готовившие публикации для «Чиновник.ру» в обмен на денежное вознаграждение. Оперативные группы полиции работают по данному направлению в Екатеринбурге, Туле, и на крымском полуострове, где находился хостинг интернет-ресурса.

На момент публикации материала получить официальное подтверждение информации не удалось — начальник пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ольге Абмайкина ночью в среду не ответила на сообщения корреспондента агентства.

Санкция ч.3 статьи 163 УК РФ предусматривает реальное лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Эдуарду Шмонину также были предъявлены обвинения по статьям 242 УК РФ (распространение порнографии) и 128.1 УК РФ (клевета). Раннее «Чиновник.ру» и «ОТВ-Югра» были заблокированы. По неофициальной версии силовиков, работа сайтов была остановлена фирмами-администраторами. Компании прекратили обслуживание ресурсов в связи с отсутствием ежемесячной оплаты за услуги.

Здание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск., правительство ХМАО, югра
Расследование деятельности Шмонина привело к тому, что у чиновников Югры в списке для чтения стало на один сайт меньше
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Чиновник.ру» специализировался на публикации оскорблений в адрес представителей югорской элиты. События, происходившие в реальной жизни, получали на сайте оригинальную интерпретацию. По версии следствия, создатели незаконного бизнеса под прикрытием журналистики регулярно требовали деньги у героев статей, угрожая в случае отказа разместить в открытом доступе информацию, порочащую честь и достоинство человека. Также была распространена продажа так называемых «блоков на негатив». «ОТВ-Югра», как считают люди в погонах, выполняла в данной схеме роль структуры для отмывания денег, и не являлась самостоятельным полноценным ресурсом.

Эдуард Шмонин был взят под стражу 5 апреля, и сейчас находится в следственном изоляторе Тюмени.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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