22:30 03 мая 2017 0

Милана часто публиковала фото во время беременности Фото: Instagram Миланы Тюльпановой

Дочь погибшего питерского сенатора Вадима Тюльпанова Милана, недавно ставшая матерью, заявила, что второго ребенка твердо намерена родить в Майами, рядом с морем и в спокойной обстановке под ярким американским солнцем, которое будет полезно ей и ее детям.

Дочь недавно погибшего политика и жена российского футболиста Александра Кержакова написала о том, в каких условиях намерена родить будущего малыша в своем аккаунте в Instagram, предварительно отключив возможность комментирования для пользователей, что наводит на мысль о рекламном характере записи. Как и о том, что Милана предполагала появление негативных комментариев.

«У меня несколько подружек даже летали в Майами рожать, чтобы у деток было американское гражданство. Пишу этот пост, смотрю на улицу и мечтаю, чтобы там была не серость и слякоть, а солнце и океан! Думаю, что второго я обязательно полечу рожать в США. 4 месяца роскошного декретного отпуска и роды в приятной позитивной обстановке! Мне и старшему, да и будущему младшему, морской воздух никогда не повредит!» — с восхищением пишет Милана, добавляя, что фирма (название указано тут же) может организовать самые удобные роды в штате, а также обеспечить водителем, квартирой и всеми удобствами. «Думаю, что мамы меня поддержат в этом, ведь каждая хочет дать своему ребёнку только самое лучшее», — написала Кержакова. Интересно, что в конце поста, в котором отключены комментарии, она обращается к подписчикам с вопросом: «Хочу у вас узнать, планируете ли вы рожать второго? Рассматриваете ли вариант родов за границей?». Вполне возможно, что Милана закрыла комментарии уже после волны негатива.

Недавно Милана родила сына от футболиста Александра Кержакова. Ее отец — сенатор Вадим Тюльпанов не дождался внука, погибнув в апреле в результате несчастного случая в одном из оздоровительных центров Санкт-Петербурга, писала «Национальная служба новостей».