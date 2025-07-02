Экс-резидента Сколково Евстигнеева приговорили к 5 годам колонии

Бывшего резидента Сколково Юрия Евстигнеева к 5 годам и 10 месяцам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере и изготовлении оружия. Об этом сообщил Пресненский суд Москвы.
«Евстигнеева Юрия Георгиевича признать виновным <...>Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — написано в приговоре. Информацию из документа приводит ТАСС.
К тому же помимо лишения свободы Евстигнееву суд назначил штраф в 700 тысяч рублей, а также взыскал с него более 266,6 млн рублей. Юрий Евстигнеев — бывший резидент Сколково, а также гендиректор ООО «ВГТ».
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