Экс-резидента Сколково Евстигнеева приговорили к 5 годам колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор вынесен по делу о крупном мошенничестве и по делу о производстве оружия, сообщил ТАСС
Приговор вынесен по делу о крупном мошенничестве и по делу о производстве оружия, сообщил ТАСС Фото:

Бывшего резидента Сколково Юрия Евстигнеева к 5 годам и 10 месяцам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере и изготовлении оружия. Об этом сообщил Пресненский суд Москвы.

«Евстигнеева Юрия Георгиевича признать виновным <...>Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — написано в приговоре. Информацию из документа приводит ТАСС.

К тому же помимо лишения свободы Евстигнееву суд назначил штраф в 700 тысяч рублей, а также взыскал с него более 266,6 млн рублей. Юрий Евстигнеев — бывший резидент Сколково, а также гендиректор ООО «ВГТ».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего резидента Сколково Юрия Евстигнеева к 5 годам и 10 месяцам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере и изготовлении оружия. Об этом сообщил Пресненский суд Москвы. «Евстигнеева Юрия Георгиевича признать виновным <...>Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — написано в приговоре. Информацию из документа приводит ТАСС. К тому же помимо лишения свободы Евстигнееву суд назначил штраф в 700 тысяч рублей, а также взыскал с него более 266,6 млн рублей. Юрий Евстигнеев — бывший резидент Сколково, а также гендиректор ООО «ВГТ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...