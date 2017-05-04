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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
20:37  04 мая 2017 0

В Ноябрьске сорван детский хоккейный турнир. Малыши в слезах, родители в шоке

Детский хоккейный турнир отменился из-за того, что взрослые не смогли договоритьсяфото - Центр "Ямал хоккей" и ХК"Ямальские коты"

В Ноябрьске родители возмущены отменой детского хоккейного турнира, посвященного Дню Победы. Около 100 детей из разных городов не смогли участвовать в соревнованиях. О том, что состязания отменяются, стало известно буквально за несколько дней до их проведения. Мероприятие было намечено на 6—8 мая.

В соцсетях возмущенные родители обвиняют в срыве турнира и. о. директора Центра духовно-нравственного воспитания Ольгу Зиганшину. Именно на этой площадке должны были состояться соревнования. «Участвовать планировали восемь приезжих команд из пяти городов ХМАО и ЯНАО. Причем люди уже купили билеты и решили вопросы с работой», — пишет один из участников дискуссии в соцсети.

«Все упирается в финансы? Нет, все упирается в желание, т. к. мы как родители и так несем всю финансовую нагрузку на себе. Вынуждены принести извинения от имени родительского комитета команды „Ямальские коты“ за предоставленные неудобства. Никакой хоккей тут не нужен., — говорится в сообщении организаторов. — Звонят родители с плачущими детьми…которым трудно объяснить, почему взрослые люди, преследуя свои интересы, плевать хотели на их желания».

Причиной срыва мероприятия стали разногласия руководства центра духовно-нравственного воспитания и организаторов детского турнира. Как пояснила глава структуры Ольга Зиганшина, изначально планировалось, что участвовать будут две команды. Когда стало известно, что участников намного больше, не нашлось возможности их разместить.

«Изначально была допущена ошибка составителями (педагогом дополнительного образования НОУ „НПГ“ Янкусом А.В. и И.С. Котеговым), не было указано ограничений по количеству команд и зрителей согласно техническому паспорту Ледовой Арены „НОУ ‚Ноябрьская Православная гимназия‘, — поясняет она.

Однако причастные к организации турнира придерживаются другого мнения: «Наглый обман, Ольга Сергеевна была готова выделить 110 гостиничных мест и была информирована о количестве команд».

В конце концов, в конфликт вмешалась мэрия. Как пояснил замглавы администрации Ноябрьска Алексей Ардышев, в мэрии состоялось совещание по этому вопросу. «Сейчас существующие площадки заняты тренировками и подготовкой к праздничным мероприятиям к 9 мая. К сожалению, провести турнир сейчас нет возможности». — сообщил чиновник. Он добавил, что к вопросу проведения турнира возможно будет вернуться осенью.

Юлия Фролова
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