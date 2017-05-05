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05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Курганской области
20:35  05 мая 2017 0

В Кургане Тобол превысил шесть метров. Вода выходит на пойму. ВИДЕО

Шоссе Тюнина паводок Курган, шоссе тюнина, паводок2016
Курганцы надеются, что шоссе Тюнина в этом году не затопит (фото: май 2016 года)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уровень реки Тобол в районе Кургана в пятницу, 5 мая, превысил отметку 6 метров над «нулем» поста. В районе моста на поселок Смолино началось подтопление поймы.

Группа CompactTV вновь провела аэросъемку Тобола. Сейчас, по мнению режиссера Константина Романова, остается главный вопрос — выйдет ли вода на шоссе Тюнина.

Пик паводка, по уточненным прогнозам, в Кургане ожидается с 8 по 10 мая. За последние сутки Тобол прибавил 11 см, ранее рост составлял 14-12 см в сутки. По данным на утро пятницы, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 596 см. В районе села Звериноголовское продолжается снижение уровня, за прошедшие сутки -6 см.

Неблагоприятные явления в Кургане наступают при отметке Тобола 700 см, опасные — при 850 см.

Анна Бояркина
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