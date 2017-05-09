13:36 09 мая 2017 0

В акции приняли участие тысячи курганцев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во вторник, 9 мая, в Кургане с раннего утра царит оживление. По прибранным к празднику улицам спешат горожане. Полицейские в парадной форме, совсем юные кадеты, бабушки с внуками, родители с колясками, девушки в нарядных платьицах в белых носочках и босоножках — по моде военных лет — явно, участники концертной программы. Кто-то торопится занять свое место в «Бессмертном полку», кто-то старается пристроиться на Центральной площади так, чтобы лучше рассмотреть парад.

Горожане с портретами своих предков-участников войны начали собираться у областной филармонии с девяти утра. «Давай пройдем дальше, тут, видишь, все под цифрами», — сомневаются пожилые женщины с транспарантами. Робея, они все же пристраиваются к одной из колонн, в которой люди терпеливо ждут своей очереди прошествовать по площади с портретами своих фронтовиков.

«Бессмертный полк»» растянулся по улице Ленина от Советской на два квартала до филармонии, хвост из людей портретами загнулся почти до «Воробьевых гор». Организатор акции в Кургане, директор радиохолдинга Ярослав Фомин, с видом главнокомандующего осматривает колонны, стоя посреди проезжей части. «Смыкаем ряды. Ждем, что будет 12-15 тысяч человек, еще не все подошли», — на ходу объясняет он.

Среди участников акции — много молодежи, детей. В толпе можно встретить силовиков, работников прокуратуры, депутатов, чиновников, которые пришли вместе со своими родными. Настроение у всех приподнятое. В это теплое майское утро они с удовольствием приветствуют знакомых и поздравляют с праздником.

1/7 Ветераны заняли почетные места на трибуне Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На Центральной площади тоже многолюдно. «Сначала пройдут военные, потом мы с тобой», — объясняет молодой папа совсем маленькому сыну на коляске. Ветер разносит по городу запах сладкой ваты и сосисок в тесте — уличные торговцы тоже готовятся к празднику: надувают гелием шары, раскладывают сувениры и игрушки.

«Ни в одном городе я не видел столько фамилий погибших, как в Кургане, наверно, это все однофамильцы мои», — эмоционально рассказывает мужчина своему другу, пробираясь в толпе. Внезапно хаотичное движение приостанавливается — с крыльца правительства области через площадь проходит губернатор Зауралья Алексей Кокорин в сопровождении других чиновников, среди них горожане замечают экс-главу региона Олега Богомолова. Некоторые спешат снять руководителей на камеры телефонов.

«Я не толкаюсь, я просто хочу хоть глазочком рассмотреть своего сына», — извиняясь, объясняет невысокая женщина, пытаясь пробраться поближе к ограждению, за которым выстроились кадеты. «Вон смотри, Василич!», — узнают кого-то молодые люди среди марширующих колонн. «Вот этот молодец, хорошо вышагивает, — отмечают ценители. — С него надо всем брать пример».

С приветственным словом к ветеранам и горожанам обращается губернатор Алексей Кокорин, он вспоминает подвиги солдат и тех, кто трудился в тылу. «Время неумолимо, в Зауралье встречают очередную весну только 443 участников сражения, — отметил глава региона. — Дорогие ветераны, нам дорог каждый из вас, живите долго!»

К юному поколению обратился глава Кургана Сергей Руденко. «Молодые курганцы, будьте достойны подвига победителей, они верят в вас. Пусть ваши поступки оправдают их надежды на светлое будущее!» — пожелал он.

О нелегкой борьбе с фашистами, а также сражениях на Японском фронте рассказал ветеран Великой Отечественной Войны Иван Комарский. «Для нас, ветеранов, это не история, это наша жизнь, наша боль за потерю товарищей, родных и близких. Это наше счастье, что мы остались живыми», — отметил ветеран.

Торжественным маршем через площадь проследовали колонны сотрудников МВД, прокуратуры и других силовых ведомств, а также курганские кадеты. Официальную часть завершило театрализованное выступление юных танцоров.

Между тем, руководители области и города спустились с трибун, чтобы занять свое место во главе «Бессмертного полка». Его возглавил губернатор Алексей Кокорин. Вместе с женой он пронес портреты своих предков. Также к колонне присоединились глава Кургана Сергей Руденко, который вел за руку внука, сити-менеджер Андрей Потапов. Впервые в акции принял участие и экс-губернатор Олег Богомолов. Его сопровождали супруга и внук.

1/6 Губернатор возглавил колонну «Бессмертного полка» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зрители не спешили расходиться, пока по площади шли колонны с портретами. Многие выглядывали в толпе своих знакомых и коллег.

Праздник в Кургане продолжится до позднего вечера. На концертных площадках целый день будут звучать песни. Жители города, наслаждаясь теплой погодой, прогуливаются по ставшим в этот день пешеходными улицам. Ребятишки с удовольствием разглядывают военную технику, которую выставили у кинотеатра «Россия». «Каждый год после праздника мы капитально ремонтируем „Катюши“. Но не жалко, у ребятишек столько впечатлений!» — рассказывает курганский промышленник, депутат областной думы Сергей Муратов.

Многие планируют посетить масштабное мероприятие в горсаду — в 16:00 хор родителей 47-й гимназии и сводный хор горожан исполнят песни военных лет. По традиции праздник завершит торжественный салют. Его залпы прогремят в центре города и Заозерном в 22:00.