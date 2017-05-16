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Главные новости Курганской области
10:39  16 мая 2017 0

В Зауралье вводят безналичную систему оплаты проезда в автобусах

Кондуктор. Архив. Челябинск., кондуктор
Пассажиры смогут оплачивать любые поездки с помощью единой картыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Курганской области во вторник, 16 мая, внесло изменения в региональный закон о регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения. Проектом предполагается принятие организационно-правовых мер для внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда пассажиров, передает корреспондент «URA.RU» из зала заседания.

Как уточнил директор департамента промышленности, транспорта, энергетики и связи Александр Константинов, данная система позволит улучшить качество обслуживания населения, получать достоверные данные о реальных пассажиропотоках, сборах по оплате проезда и получать статистические данные.

Как уже сообщало «URA.RU», планируется, что городские и районные владельцы пассажирских автобусов перейдут к безналичной системе оплаты проезда уже к началу следующего года.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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