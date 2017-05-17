19:16 17 мая 2017 0

Руденко представил свой отчет о работе за 2016 год на обсуждение депутатских комиссий Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава города Кургана Сергей Руденко в среду, 17 мая, представил депутатам городской Думы отчет об итогах работы за 2016 год. Доклад вызвал спор среди депутатов. Категоричную оценку отчету дал депутат-коммунист Яков Сидоров, который назвал его «негодным» и предложил его переписать, передает корреспондент «URA.RU».

Прошедший год Сергей Руденко назвал непростым, отметил финансовые трудности и коммунальные проблемы, а также последствия паводка. В отчете глава подробно остановился на работе гордумы и законопроектах, которые были приняты, отдельно рассказал о муниципальном и межмуниципальном сотрудничестве, о взаимодействии с общественными объединениями.

Сергей Руденко зачитывал свой доклад почти час, некоторые депутаты откровенно заскучали Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В разделе «Человеческий потенциал» было отмечено, что численность населения Кургана за год уменьшилась более чем на 3 тыс. человек. В целях улучшения демографической ситуации впервые за несколько десятков лет в 2016 году в Кургане ввели в эксплуатацию два новых детских сада. В этом разделе Руденко рассказал о мерах поддержки талантливой молодежи (премии, грамоты, патриотические акции).

В разделе «Стратегические направления социально-экономического развития» глава города отчитался о работе советов и комиссий. Руденко отметил, что по итогам 2016 года вырос индекс промышленного производства (102,4%), инвестиции в основной капитал составили 13,5 млрд рублей (рост 111,5%), в городе были зарегистрированы 534 предприятия малого и среднего бизнеса. В июне открылся Курганский индустриальный парк, начал работу завод по производству лекарственных препаратов «Велфарм». Снизилось количество безработных на 9%, а количество заявленных вакансий на конец года выросло на 16,8%. «Задача на 2017 год — дальнейшая координация межведомственной работы по предотвращению кризисных явлений, организация содействия занятости населения», — отметил Сергей Руденко.

Яков Сидоров назвал отчет негодным и голосовал против заслушивания его на заседании гордумы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава напомнил о том, что был создан совет по улучшению инвестиционного климата, который будет сопровождать такие проекты, как строительство торгового центра на Увале, физкультурно-оздоровительного комплекса в Заозерном, строительство литейного завода, кондитерской фабрики, завода по ремонту буровых установок.

«Мне отчет не нравится. Я считаю, что отчет негодный, его надо переделывать, — заявил Яков Сидоров, прослушав доклад Сергея Руденко — Он содержит в себе неплохую описательную составляющую. Но если каждый из нас возьмет и опишет все, что он сделал за прошлый год, наверное, книжка получится не меньше. В то же время, при наличии отрицательной составляющей, полностью отсутствует аналитика, почему мы эти факты получили».

Так, в отчете указано, что миграционный отток увеличился более в 2,3 раза и составил 3167 человек, а рождаемость снизилась на 300 человек. «И после этого мы говорим о том, что запустили два детских сада. Я думаю, скорее всего, уезжают не бабушки и дедушки, а молодежь, поэтому и детей рождается меньше. Почему здесь нет вопроса о том, как нам молодежь оставить в городе Кургане? И по каждой главе я могу такой пример привести», — критиковал Сидоров.

Депутаты большинством голосов решили вынести отчет главы города на гордуму Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат напомнил, что ранее просил, чтобы в отчетах руководителей города было отражено «что планировали сделать и почему это сделать не получилось». «Мне сказали: „Учтем“. Судя по этому отчету, у нас получилось все. Только не определены цели и задачи на будущее», — заметил парламентарий.

Сидоров спросил Сергея Руденко о работе совета по противодействию коррупции, который возглавляет глава города. «Как могло получиться так, что в мае мы снимаем чиновника, который маршруты распределял так и этак? Куда смотрел совет?» — возмутился он (речь идет об увольнении директора МКУ «Транспортное управление» Льва Сомова по представлению прокуратуры — прим.ред.)

Руденко попросил не делать поспешных выводов, основываясь на информации электронных СМИ, и отметил, что «все действия руководителя транспортного управления проверяются надзорными органами» и полицейскими.

На вопрос коммуниста о том, что из запланированного сделать не удалось, Руденко предложил ему сравнить свежий отчет с прошлогодним. Сидоров поблагодарил за ответ и обещал поделиться своими выводами после сравнения.

Борис Кошмар обеспокоен снижением статуса депутата Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В защиту Сергея Руденко высказалась Людмила Дорофеева, которая отметила, что «впервые услышала именно отчет главы города». «В прошлые года было сложно отличить от отчета исполнительной власти. Здесь именно то, чем занимается глава и дума. Согласна, что не хватает задач на 2017 год. В прошлом году тема народосбережения звучала хорошо», — отметила она.

Парламентарий Борис Кошмар выразил обеспокоенность снижением статуса депутата, а Сергей Сухарев обратил внимание на проблему точечной застройки, которая вновь обострилась из-за строительства дома на перекрестке улиц Горького и Кирова. Сергей Руденко ответил, что ранее утвержденный градостроительный план и решения по нему отменить, к сожалению, нельзя. Сейчас власти работают над сохранением исторического облика улицы Советской.

Руденко обещал учесть замечания и представить дополнительную информацию на слайдах. Большинством голосов участников совместного заседания комитетов отчет главы города был вынесен на заседание гордумы.