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Главные новости Пермского края
08:06  24 мая 2017 6

У самого богатого — в среднем 12 млн в месяц. Депутаты в Прикамье удивили своими доходами

Арт-объект в Перми, правительство пермского края, власть, пермь
Народные избранники зарабатывают по-разномуФото: Алексей Гущин © URA.RU

Депутаты парламента Пермского края отчитались о доходах за 2016 год. Как выяснилось, больше всех удалось заработать Дмитрию Осипову, чей доход за 12 месяцев составил 152 млн рублей, а самым бедным оказался Михаил Арзуманов с заработком в 210 тысяч рублей.

Вторую стройку в рейтинге занял Виктор Баранов, задекларировавший 99 млн рублей, а на третьем — владелец «Амкара» Геннадий Шилов, которому удалось по итогам года заработать 91 млн рублей.

Бывший депутат Госдумы, активно поддерживавший президента Путина в 2012 году Валерий Трапезников, заседающий теперь в краевом парламенте, смог заработать 6,8 млн рублей, а Герой России Сергей Яшкин — только 2,3 млн.

Рекордсменкой среди самых богатых жен народных избранников стала супруга Игоря Орлова, пополнившая семейный бюджет на 62 млн рублей. Также на нее записаны Mercedes, Lexus и шесть нежилых помещений площадью от 85 до 460 кв метров. При этом сам Орлов заработал чуть больше миллиона рублей, сообщается на сайте прикамского ЗакСо.

Среди тех, кто отличился зарегистрированным имуществом, выделяются Валерий Золотарев, в собственности которого, кроме автомобиля Lexus, оказалась дюжина грузовиков, а жена Романа Водянова оказалась байкером — на нее записан мотоцикл Harley-Davidson 2014 года выпуска. У Николая Благова — пять жилых домов площадью от 89 до 450 кв. метров, столько же земельных участков и семь нежилых помещений.

Лев Истомин
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