В Перми состоялось заседание Госдумы по молодежной политике

В Перми 2 июля состоялось выездное заседание комитета Государственной Думы по молодежной политике, посвященное вопросам совершенствования системы и методов взаимодействия государства с гражданами в возрасте 25 лет и старше. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, научных кругов, общественных организаций и бизнес-сообщества. Открыл заседание председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
«Выбор Перми — молодежной столицы России — местом проведения заседания обусловлен активной реализацией в регионе масштабных программ. Здесь проходят форумы, фестивали, проекты инициативного бюджетирования, оказывается поддержка молодым специалистам. Такие успехи стали возможны благодаря последовательной и открытой работе, в результате которой Пермский край занимает лидирующие позиции в сфере молодежной политики», — подчеркнул в своем выступлении Артем Метелев.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил благодарность за организацию заседания в регионе. Он отметил, что взаимодействие государства с молодежью, а также предприятий с молодыми специалистами являются приоритетными направлениями работы в крае.
В частности, глава региона сообщил о проведении со 2 по 5 июля в Перми форума XIII Всероссийский форум рабочей молодежи, который служит важной платформой для обмена опытом и поддержки молодых специалистов со всех регионов страны.
Кроме того, по его словам, есть планы по запуску общественного проекта «МолоТ» для работающей молодежи при поддержке Приволжского федерального округа. Название проекта символично для Перми и ассоциируется с промышленным потенциалом региона. Одной из ключевых задач молодежной политики губернатор назвал вовлечение молодежи в трудовую деятельность и создание условий для профессионального роста.
В рамках заседания рассмотрены три основных направления: анализ социального портрета молодежи 25+, вопросы интеграции молодых специалистов в профессиональное сообщество и определение роли государства в реализации молодежной политики для данной возрастной категории.
В первом тематическом блоке были представлены аналитические доклады, посвященные ценностям, моделям поведения, карьерным ориентирам и гражданской активности поколения 25+. Среди выступавших — исследователи, эксперты в области изучения поколений, представители научного сообщества и органов власти.
Вторая часть заседания была посвящена вопросам взаимодействия между работодателями и молодыми специалистами. Компании и государственные структуры поделились опытом создания программ по привлечению, адаптации, наставничеству и развитию сотрудников старше 25 лет.
Завершая заседание, участники обсудили роль государства во взаимодействии с молодежью 25+ в рамках молодежной политики. Особое внимание уделялось эффективным механизмам вовлечения молодых специалистов в развитие территорий, поддержке научной молодежи, продвижению волонтерских инициатив, а также расширению инструментов участия молодежи в процессе принятия решений на местном уровне.
В Пермском крае успешно функционирует система работы с молодыми трудящимися. С 2020 года действует Ассоциация работающей молодежи, объединяющая представителей молодежных советов предприятий региона. Ежегодно проводятся конференция по вопросам корпоративной молодежной политики и творческий фестиваль «Труд.Весна», который собирает активных и талантливых молодых профессионалов.
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