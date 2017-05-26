19:21 26 мая 2017 0

Встреча прошла в мэрии Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Предпринимателям в Зауралье мешает теневой бизнес. По данным бизнес-омбудсмена Игоря Клепинина, жаловаться на это стали в два раза чаще, чем год назад. Об этом он сообщил в ходе встречи предпринимателей с представителями госструктур и чиновниками в мэрии Кургана.

С докладом выступил замруководителя городской налоговой службы Вячеслав Кузнецов, который рассказал о борьбе с теневым бизнесом. Он отметил, что подобных случаев выявляется не так много, поскольку необходимо провести как минимум две контрольные закупки, а выявленные суммы, как правило, незначительные.

Вячеслав Кузнецов рассказал о работе налоговых органов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокурор Кургана Вадим Суровцев спросил, какая недоимка по налогам в бюджет, на что получил ответ, что она составляет около 2 млрд рублей. «Почти половина бюджета города?» — уточнил прокурор и получил подтверждение.

Предприниматели тут же высказали свое мнение о работе налоговой. «Работа ведется не по открытости бизнесу, по закрытости», — заявил перевозчик Александр Калинин. Он пожаловался, что не может дозвониться до инспекторов, на его письменные обращения отвечают месяцами, а недавно из-за неразберихи заблокировали расчетный счет.

«Вот вы предоставили нам информацию, что выявили три незаконные парикмахерские. Наше сообщество транспортников писало во все органы по нелегальным таксистам. У нас поле непаханое! Никто не занимается этим вопросам, — продолжил Калинин. — В каких-то регионах на местном уровне принимают законы, арестовывают машины, люди платят большие штрафы. Вот где деньги под ногами валяются! Вы людей сократили, дальше еще будет хуже. Будет пять миллиардов недоимки!»

Перевозчик Александр Калинин пожаловался на проблемы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Перевозчик напомнил, что в этом году в Зауралье произошла авария, когда молодой водитель взял попутчиков до Тюмени и стал виновником ДТП, в котором погиб человек и еще трое пострадали.

Игорь Клепинин рассказал, что буквально на днях был на встрече в Москве, где поднимался этот вопрос. «Заместитель министра транспорта парировал, что плохо работает исполнительная власть. Федеральные законы есть, и меняться не будут. Блокировать сайты „Бла-Бла-Каров“ никто не будет», — отметил омбудсмен.