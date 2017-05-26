Сельхозпроизводители Югры получили электричество

22:23 26 мая 2017 0

Глава "ЮТЭК-РС" Максим Медведев на открытии нового объетка Фото: Пресс-служба "ЮТЭК-РС"

В Белоярском ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» ввели в эксплуатацию новую сеть электроснабжения для сельхозпредприятия «Белоярское». Компания в рамках своей инвестиционной программы, рассчитанной на 2013—2017 годы построила необходимую электросетевую инфраструктуру. В данный момент объект готов к эксплуатации в полном объеме, при проекте были учтены как существующие, так и перспективно развивающиеся мощности сельхозпроизводства на годы вперед.

Ранее энергоснабжение осуществлялось по воздушным линиям местной сетевой компании. Линии были сильно изношены и не справлялись с напряжением, в следствии чего происходили частые случаи аварийных отключений, а предприятие оставалось без электричества.

«ЮТЭК-Региональные сети» инвестировала порядка 11,5 млн рублей в строительство распределительных сетей 10 и 0,4 кВ, протяженность. более 2,5 километров. Кроме того, были смонтированы две комплектные трансформаторные подстанции мощностью 400 и 250 кВА.

В результате работы компании, все сельскохозяйственные помещения: коровник, телятник, свинарник, птичник, теплицы и мясоперерабатывающий цех надежно обеспечиваются качественным и бесперебойным энергоснабжением. Это позволит руководству предприятия расширить свое производство.

Напомним, что в 2016 году «ЮТЭК-Региональные сети» уже построила мощную двух-трансформаторную подстанцию для энергоснабжения нового детского сада и трех многоквартирных жилых домов в г. Белоярском. Мощность построенной электросетевой инфраструктуры позволила запитать также и новый ТРК «Оазис-Плаза».В микрорайоне Мирный также подключены 2 жилых дома и 6 жилых новых дома по улице Сухарева. Завершены работы по возведению сетей энергоснабжения для детского сада в поселке Лыхма. После окончания работ в садово-огороднических товариществах «Сосновый бор», «Ромашка» и «Корешок» на очереди электрификация СОТ «Луч».

За 2016 год в строительство и реконструкцию электросетевых объектов в Белоярском районе компания инвестировала более 22 миллионов рублей. В 2017 году планируется вложить в сетевую инфраструктуру района почти 9 миллионов рублей.

В данный момент специалисты компании совместно с администрацией муниципального образования работают над новой инвестиционной программой, рассчитанной на 4 года. В будущем компания планирует выделить на стабилизацию энергоснабжения в округе еще 35 миллионов рублей. А с 2013 по 2017 год на проекты в Белоярском районе «ЮТЭК-Региональные сети» уже выделила порядка 330 млн рублей.