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Главные новости Курганской области
11:39  02 июня 2017 0

Названы имена лучших энергетиков СУЭНКО

Победителям вручили грамоты и подаркиФото пресс-службы ПАО СУЭНКО

В Зауралье завершились соревнования профессионального мастерства среди персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей ПАО «СУЭНКО». Победила команда Западных электрических сетей: мастер Евгений Паньжин, электромонтеры Владимир Дружинин, Евгений Калинин и Евгений Васильев, сообщили в пресс-службе компании.

Обращаясь к участникам соревнований, директор «СУЭНКО» Данил Анучин подчеркнул важность того, что «в компании во главу угла ставится профессионализм персонала, охрана труда, скорость и качество устранения нештатных ситуаций при эксплуатации сетей». Отдельно Анучин отметил участие трех бригад из Тюменской области, которым было сложнее, чем остальным: если для зауральских подразделений СУЭНКО состязания в профмастерстве — многолетняя традиция, то тюменские присоединились к ней только в этом году. Это филиалы Тобольский и Южный, а также Тюменские городские электрические сети.

Судейские комиссии оценивали профессиональные навыки каждой команды в ходе семи этапов: проверка теоретических знаний, освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание первой медицинской помощи, замена рубильника, тушение пожара и других. По итогам будут разработаны рекомендации по устранению ошибок и совершенствованию рабочих процессов.

В результате напряженной борьбы первое место заняла бригада Западных электрических сетей, второе — Курганских электрических сетей, третье — Курганских городских электросетей.

Также определены победители в номинациях «Лучший мастер» — Сергей Истомин (Курганские городские электрические сети), «Лучший производитель работ» — Владимир Киприн (Южный филиал), «Лучший член бригады» — Евгений Васильев (Западные электрические сети). Самым молодым участником соревнований оказался электромонтер Южного филиала Алексей Коробейников, а как самый опытный отмечен электромонтер Западных электрических сетей Владимир Дружинин.

Татьяна Жаткина
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