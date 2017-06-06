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06 июня 2017
Главные новости Москвы
13:36  06 июня 2017 0

В Госдуме обсуждают программу всероссийской реновации

Заброшенная пятиэтажка по адресу: ул. 40 лет Октября, 6. Екатеринбург, заброшенный дом, лестничный пролет
Старые дома уничтожат по всей странеФото: Александр Ельчищев © URA.RU
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Прощайте, хрущевки: в Москве сносят пятиэтажки
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Программу реновации, которая сейчас реализуется в Москве, могут распространить на всю Россию. Такого развития событий после не исключил председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Вполне вероятно, что после принятия закона о программе реновации в Москве в Госдуму внесут аналогичный проект, по которому снос «хрущевок» и других старых домов распространится на всю страну, считает Москвичев. По его словам, московский проект — пилотный, по шаблону которого будут в дальнейшем принимать закон по всей России, передает «Федеральное агентство новостей». Все вопросы отрабатывать будут на Москве, поскольку она, говорит председатель комитета Госдумы, относится к происходящему с большим пониманием.

Вопрос сноса пятиэтажек в Москве, напомним, вызвал неоднозначную реакцию местных жителей.

Наталия Вершинина
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