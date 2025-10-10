Молдавия готовится к войне с Россией после принятия новой доктрины

В Молдавии приняли новую военную стратегию с признанием России угрозой
В Молдавии приняли новую военную стратегию с признанием России угрозой

Правительство Молдавии утвердило новую военную стратегию до 2035 года, в которой Россия названа прямой угрозой безопасности страны. Исполнительный секретарь оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер расценила это как шаг к вовлечению республики в военный конфликт.

«Мы с коллегами по блоку „Победа“ давно предупреждали: поддержка ЕС далеко не бесплатна. И вот спустя неделю после парламентских выборов Россия официально объявлена угрозой. Следующий этап — вовлечение нашей страны в войну», — заявила Таубер, передает РИА Новости.

Стратегия предусматривает увеличение военного бюджета, рост численности вооруженных сил на 30% и приведение оборонной сферы в соответствие со стандартами НАТО. При этом формально декларируется сохранение нейтрального статуса страны.

Таубер обратила внимание, что российский миротворческий контингент в Приднестровье впервые официально назван военной угрозой. По ее мнению, это противоречит конституционному нейтралитету Молдавии и отражает выполнение требований Брюсселя.

Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после прихода к власти президента Майи Санду. Россия неоднократно призывала молдавские власти прекратить антироссийскую риторику и учитывать интересы собственных граждан.

