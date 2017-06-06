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06 июня 2017
Главные новости Москвы
15:57  06 июня 2017 0

Украинский лайнер «Генерал Ватутин» вместо Одессы отправился в Россию

«Генерал Ватутин» поплыл в Крым вместо ОдессыФото: Wikipedia

Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» внезапно изменил маршрут и вместо Одессы отправился в Россию.

«Ватутин» вместо Одессы взял курс на Крым, минувшую ночь лайнер провел у берега полуострова. Сейчас он движется в направлении Ростова-на-Дону, передает «Федеральное агентство новостей».

По данным телеграм-канала Mash, 25 мая «Ватутин» вышел из Киева в Херсон, откуда направился через Измаил в Молдову. Там его продали сейшельской фирме. Сейчас он идет в Ростов-на-Дону. На борту лайнера экипаж из 13 украинцев есть еще пять представителей с российской стороны.

Валерия Романова
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