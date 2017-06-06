21:42 06 июня 2017 0

Основная проблема мэрии в нехватке законов Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга не сможет заставить горожан разобрать остекление балконов на гостевых маршрутах. У горадминистрации попросту нет необходимых для этого полномочий.

Как пояснили «URA.RU» в городских управляющих кампаниях, для приведения зданий в некий «единообразный вид» необходимо прежде оформить паспорта зданий. У 95% объектов такого документа нет. Его оформление — длительная и дорогостоящая процедура. При этом управляющие компании не могут просто взять и потратить деньги жильцов на проведение соответствующих работ: необходимо, чтобы те прежде провели собрание и согласились скинуться на это. В то же время никакой ответственности за отсутствие паспортов законодательно не прописано и собственникам квартир попросту невыгодно их оформлять.

«Мы находимся между молотом и наковальней, — говорит управляющий УК РЭМП Железнодорожного района Александр Колесников. — С одной стороны у управляющих компаний недостаточно полномочий, чтобы повлиять на собственников и убедить их проголосовать за целевой сбор и оформить паспорт фасада. Никто не захочет за свои же деньги лишиться уже застекленных балконов. С другой стороны, фасады действительно надо приводить в порядок, они разношерстные и не красят город. Вопрос только — за чей счет это делать».

«Мы не можем прийти к своим клиентам и заставить подписаться под необходимостью разбирать балконы. Не можем бороться с собственными жителями. Надеемся, что горадминистрация как-то разъяснит этот момент, а пока с их предложением разбираются юристы», — отметил председатель УК Лига Илья Сотонин, который добавил, что саму идею по приведению фасадов в «единообразный вид» он одобряет, но пока ек понимает, за чей это будет счет.

Тем временем, по словам сотрудников УК, мэрия уже предприняла попытки заставить отдельные компании взять все расходы на себя, но это предложение было отвергнуто.

В понедельник, 5 июня, на сайте горадминстрации Екатеринбурга было опубликовано постановление мэрии о «приведении в соответствие» 2065 домов на гостевых маршрутах к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Как пояснил в тот же день начальник отдела дизайна мэрии Дмитрий Фогель, жители должны либо разобрать остекленение своих балконов, либо переделать его так, чтобы у всех в доме все выглядело одинаково.

Эта новость вызвала волну возмущений среди горожан. «Своим решением власти вынуждают нас объединиться и выйти на улицу. И я тоже пойду. Чиновники, которые придумали все это, не живут в наших «скворечниках», у них коттеджи и просторное жилье в малоэтажках. Многих из нас не волнует Чемпионат по футболу. Но не надо трогать нашу, наверное, последнюю пока еще уверенность «Мой дом — моя крепость!», — отреагировала, к примеру, в Facebook экс-руководитель библиотеки Главы Екатеринбурга, заслуженный работник культуры РФ Нина Лакедемонская.