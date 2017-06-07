00:27 07 июня 2017 0

Представители коалиции заявляют, что не намерены воевать с сирийскими властями Фото: Pixabay

Проправительственные силы в Сирии в очередной раз подверглись авиаудару со стороны коалиции, возглавляемой США. На этот раз налет был совершен по территории, относящейся к «зонам деэскалации» в Ат-Танфе, где были расположены артиллерия, средства ПВО и около 60 военнослужащих.

О жертвах не сообщается.

Удар в Ат-Танфе был нанесен после неоднократных предупреждений, сообщает «RT на русском» со ссылкой на заявление коалиции. В документе также указывается, что коалиция не намерена воевать с сирийскими властями, но будет защищаться в случае необходимости.