Курганские активисты ОНФ проверят, как изменятся платежи за общедомовые нужды (ОДН) в регионе после вступления в силу постановлений правительства области, понижающих нормативы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального штаба.
Рост платы за общедомовые нужды произошел с начала 2017 года после того, как расходы на ОДН были исключены из перечня коммунальных услуг и отнесены к затратам на содержание общего имущества многоквартирных домов.
В Зауралье с 1 июля 2017 года расчет за электрическую энергию и водоснабжение на ОДН будет производиться исходя из нормативов, принятых постановлениями правительства региона в мае текущего года. В области нормативы на холодное и горячее водоснабжение для жителей пятиэтажных домов уменьшились на 25%, для жильцов девятиэтажных домов — на 28%. По электроэнергии норматив снизился соответственно на 39 и 12%, — напоминают «фронтовики».
«Эти изменения должны отразиться на доле платежа в части ОДН по строке «текущий ремонт и содержание», — подчеркивает сопредседатель регионального штаба ОНФ Евгений Симонов. Мониторинг будет проведен в августе.
В целом, общественники выступают за разработку единого порядка расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов, предназначенных для содержания общего имущества многоквартирных домов.