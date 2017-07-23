03:25 23 июля 2017 0

Британским морякам приходится заранее запасаться фильмами для взрослых перед походами ФОТО: media2.intoday.in

Британские подводники пожаловались премьер-министру Терезе Мэй на проблемы со скачиванием порно во время походов. Об этом пишет газета The Times.

О нестандартной просьбе стало известно в ходе приема для членов ЛГБТ-сообщества в саду лондонской резиденции премьер-министра. Участники встречи услышали разговор Мэй и двух моряков, которые рассказали политику о низкой скорости интернета и попросили ее исправить ситуацию. Мэй заявила, что ситуацию с интернетом на подводных лодках вполне можно улучшить.

После этого, один из моряков решил пояснить, для чего подводникам нужен быстрый интернет. «Проблема в том, что мы не можем скачивать порно, и нам приходится загружать его на жесткий диск заранее», — сказал он. По словам очевидцев, после столь откровенного уточнения, Мэй моментально закончила разговор и предпочла удалиться.



Новость о проблемах британских подводников прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.