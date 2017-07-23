{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
23 июля 2017
22 июля 2017
Главные новости Москвы
03:25  23 июля 2017 0

Британские подводники пожаловались премьер-министру, что не могут скачивать порно на службе.

Британским морякам приходится заранее запасаться фильмами для взрослых перед походамиФОТО: media2.intoday.in

Британские подводники пожаловались премьер-министру Терезе Мэй на проблемы со скачиванием порно во время походов. Об этом пишет газета The Times.

О нестандартной просьбе стало известно в ходе приема для членов ЛГБТ-сообщества в саду лондонской резиденции премьер-министра. Участники встречи услышали разговор Мэй и двух моряков, которые рассказали политику о низкой скорости интернета и попросили ее исправить ситуацию. Мэй заявила, что ситуацию с интернетом на подводных лодках вполне можно улучшить.

После этого, один из моряков решил пояснить, для чего подводникам нужен быстрый интернет. «Проблема в том, что мы не можем скачивать порно, и нам приходится загружать его на жесткий диск заранее», — сказал он. По словам очевидцев, после столь откровенного уточнения, Мэй моментально закончила разговор и предпочла удалиться.

Новость о проблемах британских подводников прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров