Бывшего вице-губернатора обвинили в хищении 100 млн рублей

Бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину предъявили обвинение в хищении около 100 миллионов рублей. Сам экс-чиновник вину не признает.

«Сумма ущерба, установленная в ходе предварительного следствия, составляет около 100 млн рублей», — передает ТАСС текст документа. Обвиняемый свою причастность к совершению преступления отрицает.

По данным следствия, Гендин, представляясь человеком с широкими связями в правительстве и администрации президента России, убедил потерпевшую передать ему значительные денежные средства. Обещанием стало содействие в получении разрешения правительства на проведение градостроительных работ.

Гендин после завершения госслужбы занялся бизнесом. В 1987 году он начал работать помощником руководителя Московской коллегии адвокатов, а с 1987 по 1990 год занимал должность начальника хозяйственного управления московской прокуратуры.

Ранее бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Согласно материалам дела, Гендин, действуя в составе организованной преступной группы, причастен к хищению средств путем обмана.

