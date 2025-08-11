Военкор Татаринов сообщил об уничтожении украинского пропагандиста

В ДНР ликвидирован пропагандист Азова* Иван Смаглюк
Смаглюк был ликвидирован в ходе боев в ДНР
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой Народной Республике уничтожен пропагандист нацбатальона «Азов» (организация, запрещенная в России как террористическая) Иван Смаглюк. Об этом рассказал военкор Руслан Татаринов.

«Ликвидирован Иван Смаглюк», — написал Татаринов в своем telegram-канале. Он добавил, что боевик был ликвидирован российскими военными 10 августа в районе Краматорска.

*Азов — запрещенная в России террористическая организация

