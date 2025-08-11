Военкор Татаринов сообщил об уничтожении украинского пропагандиста

Смаглюк был ликвидирован в ходе боев в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Донецкой Народной Республике уничтожен пропагандист нацбатальона «Азов» (организация, запрещенная в России как террористическая) Иван Смаглюк. Об этом рассказал военкор Руслан Татаринов.
«Ликвидирован Иван Смаглюк», — написал Татаринов в своем telegram-канале. Он добавил, что боевик был ликвидирован российскими военными 10 августа в районе Краматорска.
*Азов — запрещенная в России террористическая организация
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!