Европа в ужасе от возможной сделки Москвы и Вашингтона

В преддверии саммита между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, который состоится 15 августа на Аляске, в европейских столицах усилились опасения по поводу возможной сделки между Москвой и Вашингтоном по вопросу Украины. Об этом сообщает один из американских телеканалов со ссылкой на европейских дипломатов.
«Европейцы опасаются стать сноской в истории, поскольку Путин стремится заключить сделку с Трампом», — пишет CNN. Один из высокопоставленных представителей Евросоюза в разговоре с телеканалом отметил, что европейские страны опасаются остаться в стороне от принятия ключевых решений. «Мы рискуем стать сноской в истории», — заявил дипломат, комментируя обсуждения потенциального соглашения между Россией и США.
По данным издания, тревога европейских стран усиливается из-за недостатка информации о деталях предложений Кремля по прекращению боевых действий на Украине. Путин пока не обнародовал условия возможной сделки. Также не поступило официальных комментариев от американского спецпосланника Стива Уиткоффа после его визита в Москву на прошлой неделе. Трамп после возвращения Уиткоффа из России заявил журналистам, что переговоры идут непросто, и не исключил возможность обмена территориями. В европейских столицах выражают сомнение в том, что возможное соглашение сможет удовлетворить интересы обеих сторон.
Ранее жители Анкориджа, крупнейшего населенного пункта штата Аляска, сообщили, что с волнением и чувством гордости ожидают проведение саммита между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Встреча глав двух государств намечена на 15 августа и состоится на территории Аляски. Марсель, медбрат родом из Гвинеи, отметил: «Я очень рад, что такое историческое событие пройдет на территории Аляски... Я обожаю Путина».
