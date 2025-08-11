Марочко рассказал о небывалых потерях ВСУ в ЛНР

Потери ВСУ в боях на территории ЛНР за прошедшую неделю составили почти четыре тысячи человек убитыми и ранеными, включая иностранных наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок „Север“, „Юг“ и „Запад“ за отчетный промежуток времени составили порядка 3 980 украинских боевиков и наемников», — отметил Марочко. Его слова передает ТАСС.
Военный эксперт отметил, что наиболее значительные потери украинской стороне были нанесены в районе ответственности группировки «Запад», которая ведет боевые действия на купянском направлении, а также на сватовско-кременском участке в ЛНР. Марочко также сообщил, что за неделю российские подразделения уничтожили четыре танка, 74 артиллерийских орудия, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 53 склада боеприпасов и материальных средств украинской армии.
По словам эксперта, ситуация на линии фронта в ЛНР обострилась. Украинские войска предпринимали контратаки практически на всех участках, наносили удары по прифронтовым населенным пунктам, что привело к повреждениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.
Ранее Мин обороны России сообщило о нанесении удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в районе населенного пункта Стахорщина Черниговской области. По информации ведомства, в результате применения ракеты с фугасной боевой частью были уничтожены несколько крупных грузовых автомобилей с техникой, а также присутствовавшие на месте украинские военнослужащие. Общие потери украинской стороны составили до 20 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.