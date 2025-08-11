Глава МИД Ирана Аракчи: вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки

Вопрос о создании так называемого Зангезурского коридора снят с повестки, поскольку обсуждается транзитная дорога под полным суверенитетом Армении. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
«Вопрос о [Зангезурском] коридоре полностью отложен в сторону. Речь идет о транзитной дороге, которая будет создана под властью Армении, в ее юрисдикции и на ее территории... американо-армянской компанией, которая будет зарегистрирована в Армении по армянским законам», — написал глава иранского МИД в своем telegram-канале.
По словам Аракчи, у иранской стороны сохраняются определенные опасения. Министр указал, что тревогу вызывает возможность участия в проекте американской компании. Он отметил, что любое иностранное присутствие в Закавказье может привести к негативным последствиям для региональной стабильности и безопасности. Эти вопросы Тегеран регулярно поднимает в ходе консультаций с Баку и Ереваном.
Аракчи подчеркнул, что принципиальные позиции Ирана сейчас сохраняются, а наблюдение за развитием ситуации продолжается. В дальнейшем консультации между заинтересованными сторонами будут продолжены для обеспечения безопасности и интересов региона.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Армения и Азербайджан пришли к соглашению о полном и неограниченном по времени прекращении огня, а также о возобновлении торговых, транспортных и дипломатических отношений. Об этом Трамп объявил в ходе церемонии подписания соответствующего соглашения в Белом доме.
Кроме того, американский лидер подтвердил информацию о переименовании Зангезурского коридора в «Маршрут Трампа». Это решение было принято без личной инициативы самого главы Штатов. Соглашение о сотрудничестве между США и участниками проекта предусматривает функционирование коридора сроком на 99 лет, передает RT.
