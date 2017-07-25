В Кургане до особого распоряжения закрыт для купания пляж на Голубых озерах. Информация об этом во вторник, 25 июля появилась на сайте муниципалитета.
Лабораторные исследования показали, что в настоящее время вода в данном месте отдыха не соответствует требованиям СанПиН. Сейчас на пляже выставят объявления с предупреждениями для горожан.
В пресс-службе регионального управления Роспортебнадзора «URA.RU» подтвердили, что отмечено небольшое превышение по микробиологическим показателям в пробах воды. Пресс-секретарь ведомства Светлана Хомко уточнила: «купающимся в такой воде грозит кишечная инфекция. Нельзя заглатывать воду, после купания необходимо принять душ, — рассказала она о мерах предосторожности. — Но лучше всего выбрать для отдыха другой пляж».
В настоящее время купание курганцам разрешено в реке Тобол на пляже «Бабьи пески» и на бульваре Солнечном.
В Зауралье во вторник, 25 июля, с утра установилась дождливая погода, однако, если верить метеосайтам, жара вернется в регион уже к ближайшим выходным.