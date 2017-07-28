{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 июля 2017
27 июля 2017
26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Курганской области
08:27  28 июля 2017 0

Экс-депутат помогает курганцам судиться с мэрией из-за плохих дорог

Беседа с Николаем Бахматовым. Курган., камшилов иван
Иван Камшилов готов дать совет вем желающимФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший депутат курганской городской думы, руководитель «Центра общественного контроля» Иван Камшилов готов помочь тем курганцам, которые хотят подать в суд на мэрию за плохие дороги. Он рассказал «URA.RU», что уже выиграл несколько дел — в основном, связанным с ремонтом проездов во дворы.

По словам Камшилова, в числе улиц, ремонт которых рассматривался в суде- Родионова, проезд на Пугачева и Герцена, Комсомольская, 9 января, перекресток Советская-Красина. «В некоторых местах ремонт уже идет, есть и такие, где ремонт делают на второй раз, потому что асфальт смыло дождем», — рассказал правозащитник.

Он заявил, что готов оказать содействие и бесплатно проконсультировать тех жителей Кургана, которые также хотят добиться реконструкции своих улиц.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров