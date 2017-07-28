Бывший депутат курганской городской думы, руководитель «Центра общественного контроля» Иван Камшилов готов помочь тем курганцам, которые хотят подать в суд на мэрию за плохие дороги. Он рассказал «URA.RU», что уже выиграл несколько дел — в основном, связанным с ремонтом проездов во дворы.
По словам Камшилова, в числе улиц, ремонт которых рассматривался в суде- Родионова, проезд на Пугачева и Герцена, Комсомольская, 9 января, перекресток Советская-Красина. «В некоторых местах ремонт уже идет, есть и такие, где ремонт делают на второй раз, потому что асфальт смыло дождем», — рассказал правозащитник.
Он заявил, что готов оказать содействие и бесплатно проконсультировать тех жителей Кургана, которые также хотят добиться реконструкции своих улиц.