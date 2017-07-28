Воспитателя из детского лагеря в Рузском районе Подмосковья подозревают в изнасиловании подростка.
Мать потерпевшего 12-летнего мальчика обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, один из работников подмосковного лагеря совершил насилие сексуального характера по отношению к ее сыну, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На данный момент полицейские задержали подозреваемого, проверка продолжается, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Напомним, что в апреле в Иркутской области произошел жуткий случай изнасилования 13-летнего мальчика. В преступлении подозревают двух 14-летних подростков. Школьники увели ребенка в шалаш у берега реки и несколько раз изнасиловали мальчика, а потом жгли свечкой его лоб, волосы и гениталии.