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28 июля 2017
13:51  28 июля 2017 2

Мать рассказала, что ее ребенка изнасиловал в лагере воспитатель

Полиция. Челябинск., полиция
Мать мальчика обратилась в полициюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Воспитателя из детского лагеря в Рузском районе Подмосковья подозревают в изнасиловании подростка.

Мать потерпевшего 12-летнего мальчика обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, один из работников подмосковного лагеря совершил насилие сексуального характера по отношению к ее сыну, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент полицейские задержали подозреваемого, проверка продолжается, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что в апреле в Иркутской области произошел жуткий случай изнасилования 13-летнего мальчика. В преступлении подозревают двух 14-летних подростков. Школьники увели ребенка в шалаш у берега реки и несколько раз изнасиловали мальчика, а потом жгли свечкой его лоб, волосы и гениталии.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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