«Поставить эту фигню и уйти»: украинец рассказал, как взрывал дома в Курахово

Солдаты ВСУ по приказу командования подрывали жилые дома в Курахово в ДНР, не проверяя, есть ли там мирные жители. Об этом сообщил украинский военнопленный Максим Корейко. Согласно его словам, для выполнения задачи были предоставлены взрывные устройства.
«Вполне возможно, (что) люди в подвале могли жить. Нам сказали прийти именно к этому подъезду, поставить эту фигню (мину и тротил — прим. ред.), поджечь и уйти в крайний подъезд, то есть найти укрытие», — отметил Корейко РИА Новости. По его словам, несмотря на реальную возможность присутствия мирных жителей в здании, проверку проводить не приказывали.
Российские войска освободили Курахово 6 января. По словам главы республики, операция по освобождению региона заняла всего месяц, передает RT. Город имеет для ВСУ важное стратегическое значение, так как является основным транспортным узлом в ДНР. Взятие Курахово обеспечило армии РФ плацдарм для проведения наступательных операций в восточной части Запорожской области по направлению трассы Запорожье-Донецк, передает «Национальная служба новостей».
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