«Поставить эту фигню и уйти»: украинец рассказал, как взрывал дома в Курахово

Пленный Корейко: ВСУ взрывали дома в Курахово, не проверив, есть ли там жители
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Корейко рассказал, что солдаты ВСУ по приказу командования подрывали жилые дома в Курахово
Корейко рассказал, что солдаты ВСУ по приказу командования подрывали жилые дома в Курахово Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ВСУ по приказу командования подрывали жилые дома в Курахово в ДНР, не проверяя, есть ли там мирные жители. Об этом сообщил украинский военнопленный Максим Корейко. Согласно его словам, для выполнения задачи были предоставлены взрывные устройства.

«Вполне возможно, (что) люди в подвале могли жить. Нам сказали прийти именно к этому подъезду, поставить эту фигню (мину и тротил — прим. ред.), поджечь и уйти в крайний подъезд, то есть найти укрытие», — отметил Корейко РИА Новости. По его словам, несмотря на реальную возможность присутствия мирных жителей в здании, проверку проводить не приказывали. 

Российские войска освободили Курахово 6 января. По словам главы республики, операция по освобождению региона заняла всего месяц, передает RT. Город имеет для ВСУ важное стратегическое значение, так как является основным транспортным узлом в ДНР. Взятие Курахово обеспечило армии РФ плацдарм для проведения наступательных операций в восточной части Запорожской области по направлению трассы Запорожье-Донецк, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солдаты ВСУ по приказу командования подрывали жилые дома в Курахово в ДНР, не проверяя, есть ли там мирные жители. Об этом сообщил украинский военнопленный Максим Корейко. Согласно его словам, для выполнения задачи были предоставлены взрывные устройства. «Вполне возможно, (что) люди в подвале могли жить. Нам сказали прийти именно к этому подъезду, поставить эту фигню (мину и тротил — прим. ред.), поджечь и уйти в крайний подъезд, то есть найти укрытие», — отметил Корейко РИА Новости. По его словам, несмотря на реальную возможность присутствия мирных жителей в здании, проверку проводить не приказывали.  Российские войска освободили Курахово 6 января. По словам главы республики, операция по освобождению региона заняла всего месяц, передает RT. Город имеет для ВСУ важное стратегическое значение, так как является основным транспортным узлом в ДНР. Взятие Курахово обеспечило армии РФ плацдарм для проведения наступательных операций в восточной части Запорожской области по направлению трассы Запорожье-Донецк, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...