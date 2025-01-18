Полицейский катер попал в аварию в Москве-реке

Полицейский катер с двумя сотрудниками на борту попал в аварию в Москве-реке на северо-западе столицы. Инцидент произошел в начале десятого вечера в районе Хорошево-Мневники.
«Лодка по неизвестным причинам опрокинулась, мужчины оказались в воде. Очевидцы сразу же позвонили в МЧС, сейчас на месте идет спасательная операция. Людей уже достали из воды, им оказывают первую помощь», — сообщает Shot.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД РФ по Москве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
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