18 января 2025

Полицейский катер попал в аварию в Москве-реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Людей уже достали из воды
Людей уже достали из воды Фото:

Полицейский катер с двумя сотрудниками на борту попал в аварию в Москве-реке на северо-западе столицы. Инцидент произошел в начале десятого вечера в районе Хорошево-Мневники.

«Лодка по неизвестным причинам опрокинулась, мужчины оказались в воде. Очевидцы сразу же позвонили в МЧС, сейчас на месте идет спасательная операция. Людей уже достали из воды, им оказывают первую помощь», — сообщает Shot.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД РФ по Москве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

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Полицейский катер с двумя сотрудниками на борту попал в аварию в Москве-реке на северо-западе столицы. Инцидент произошел в начале десятого вечера в районе Хорошево-Мневники. «Лодка по неизвестным причинам опрокинулась, мужчины оказались в воде. Очевидцы сразу же позвонили в МЧС, сейчас на месте идет спасательная операция. Людей уже достали из воды, им оказывают первую помощь», — сообщает Shot. URA.RU направило запрос в ГУ МВД РФ по Москве с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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