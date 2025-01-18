18 января 2025

Полиция опровергла аварию катера в Москве-реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Столичные правоохранители не зафиксировали никаких инцидентов с полицейскими судами
Столичные правоохранители не зафиксировали никаких инцидентов с полицейскими судами Фото:

Информация о том, что катер силовиков попал в аварию в Москве-реке, является ложной. Об этом сообщила пресс-служба Управления транспортной полиции Центрального федерального округа.

«Распространяемая информация о том, что полицейский катер перевернулся, не соответствует действительности. Происшествий с водным транспортом полиции в акватории Москвы-реки не зафиксировано», — указано в telegram-канале ведомства.

Ранее несколько столичных СМИ написали об инциденте. Журналисты со ссылкой на очевидцев рассказали — лодка по неизвестным причинам опрокинулась, несколько мужчина оказались в воде. Якобы горожане сразу же сообщили о случившемся в МЧС.

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Информация о том, что катер силовиков попал в аварию в Москве-реке, является ложной. Об этом сообщила пресс-служба Управления транспортной полиции Центрального федерального округа. «Распространяемая информация о том, что полицейский катер перевернулся, не соответствует действительности. Происшествий с водным транспортом полиции в акватории Москвы-реки не зафиксировано», — указано в telegram-канале ведомства. Ранее несколько столичных СМИ написали об инциденте. Журналисты со ссылкой на очевидцев рассказали — лодка по неизвестным причинам опрокинулась, несколько мужчина оказались в воде. Якобы горожане сразу же сообщили о случившемся в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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