Полиция опровергла аварию катера в Москве-реке

Информация о том, что катер силовиков попал в аварию в Москве-реке, является ложной. Об этом сообщила пресс-служба Управления транспортной полиции Центрального федерального округа.
«Распространяемая информация о том, что полицейский катер перевернулся, не соответствует действительности. Происшествий с водным транспортом полиции в акватории Москвы-реки не зафиксировано», — указано в telegram-канале ведомства.
Ранее несколько столичных СМИ написали об инциденте. Журналисты со ссылкой на очевидцев рассказали — лодка по неизвестным причинам опрокинулась, несколько мужчина оказались в воде. Якобы горожане сразу же сообщили о случившемся в МЧС.
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