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29 июля 2017
20:02  29 июля 2017 0

Путин подписал указ о проведении контртеррористических операций на Кавказе

Терроризм, террористы , автомат, пули
Документ направлен на усиление борьбы с терроризмомФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о совершенствовании управления объединенной группировкой сил по проведению контртеррористических операций (КТО) на Северном Кавказе. Документ разместил официальный портал правовой информации.

Согласно указу, руководить объединенной группировкой на Северном Кавказе будет директор Федеральной службы войск национальной гвардии России — главнокомандующий войсками Росгвардии.

В состав Объединенной группировки КТО войдут войска Национальной гвардии и ВС, ОВД и их подразделения, а также МЧС, ФСБ и ФСО.

Заместителей командующего будут назначать министры указанных ведомств, от каждого у командующего будет по одному заму, говорится в указе президента.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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