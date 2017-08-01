{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,85
Динамика за 2 недели
Евро 70,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 августа 2017
31 июля 2017
29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Курганской области
23:08  01 августа 2017 3

Жители Курганской области задолжали за коммуналку 830 миллионов

Клипарт , рубли
Курганцы не спешат погашать долгиФото: Алексей Гущин © URA.RU

Долги жителей Круганской области за отопление и горячую воду составляют почти 830 млн рублей. Из них более 700 млн рублей «накопили» курганцы и 129 млн — шадринцы. Такие данные на 1 июля 2017 года опубликовало публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания».

Компания обращает внимание, что по некоторым адресам задолженность перевалила за несколько миллионов. Так, курганцы, проживающие на улице Белинского, дом 20, задолжали генерирующей компании за коммунальные услуги более четырех млн рублей. Больше всех должна семья, проживающая в Кургане по адресу Техническая, дом 6, квартира 12 — сумма их долга составляет 339 418,82 рублей.

Жильцы дома № 9 в шестом микрорайоне из 226-й квартиры задолжали 318 278,85 рублей. На третьем месте черного списка находятся курганцы, зарегистрированные по адресу 3 микрорайон, д. 20, кв. 73.

В компании привели пример, чтобы разъяснить, насколько велик долг в области за потребление тепла и горячей воды. «На 830 млн рублей можно проложить 25 км магистрального трубопровода или построить 63 блочных котельных. Данная сумма — третья часть от годового начисления за тепловые ресурсы для всех жителей Кургана», — говорится в официальном сообщении компании.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров