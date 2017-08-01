Жители Курганской области задолжали за коммуналку 830 миллионов

Долги жителей Круганской области за отопление и горячую воду составляют почти 830 млн рублей. Из них более 700 млн рублей «накопили» курганцы и 129 млн — шадринцы. Такие данные на 1 июля 2017 года опубликовало публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания».
Компания обращает внимание, что по некоторым адресам задолженность перевалила за несколько миллионов. Так, курганцы, проживающие на улице Белинского, дом 20, задолжали генерирующей компании за коммунальные услуги более четырех млн рублей. Больше всех должна семья, проживающая в Кургане по адресу Техническая, дом 6, квартира 12 — сумма их долга составляет 339 418,82 рублей.
Жильцы дома № 9 в шестом микрорайоне из 226-й квартиры задолжали 318 278,85 рублей. На третьем месте черного списка находятся курганцы, зарегистрированные по адресу 3 микрорайон, д. 20, кв. 73.
В компании привели пример, чтобы разъяснить, насколько велик долг в области за потребление тепла и горячей воды. «На 830 млн рублей можно проложить 25 км магистрального трубопровода или построить 63 блочных котельных. Данная сумма — третья часть от годового начисления за тепловые ресурсы для всех жителей Кургана», — говорится в официальном сообщении компании.